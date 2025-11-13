"Азов" та "Хартія" замовлятимуть засоби ураження через маркетплейс DOT-Chain Defence
1-й і 2-й корпуси Національної гвардії України офіційно долучилися до маркетплейсу озброєння DOT-Chain Defence. Платформа дає можливість оперативно замовляти FPV-дрони, літакові дрони, "бомбери" та засоби радіоелектронної боротьби від 60 вітчизняних виробників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
До маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence долучаються бойові підрозділи Національної гвардії України:
- 1-й корпус НГУ "Азов"
- 2-й корпус НГУ "Хартія"
Це важливий крок, який дасть змогу цим підрозділам оперативно замовляти ключові засоби ураження від 60 українських виробників:
- FPV-дрони,
- "бомбери",
- літакові дрони та
- системи РЕБ від 60 українських виробників.
Очільник Міноборони зазначив, що технології працюють на нашу перемогу. Цей маркетплейс, яким вже користуються 180 бригад ЗСУ, є прикладом ефективної синергії між державою, виробниками та військовими.
"Працюємо над тим, щоб наші захисники мали технологічну перевагу над ворогом", - наголосив Шмигаль.
Він же не тільки нині Міністр, а й нещодавно прем'єр!