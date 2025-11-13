"Азов" та "Хартія" замовлятимуть засоби ураження через маркетплейс DOT-Chain Defence

1-й і 2-й корпуси Національної гвардії України офіційно долучилися до маркетплейсу озброєння DOT-Chain Defence. Платформа дає можливість оперативно замовляти FPV-дрони, літакові дрони, "бомбери" та засоби радіоелектронної боротьби від 60 вітчизняних виробників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

 До маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence долучаються бойові підрозділи Національної гвардії України:

  •  1-й корпус НГУ "Азов"
  • 2-й корпус НГУ "Хартія"

Це важливий крок, який дасть змогу цим підрозділам оперативно замовляти ключові засоби ураження від 60 українських виробників:

  • FPV-дрони,
  • "бомбери",
  • літакові дрони та
  • системи РЕБ від 60 українських виробників.

Очільник Міноборони зазначив, що технології працюють на нашу перемогу. Цей маркетплейс, яким вже користуються 180 бригад ЗСУ, є прикладом ефективної синергії між державою, виробниками та військовими. 

"Працюємо над тим, щоб наші захисники мали технологічну перевагу над ворогом", - наголосив Шмигаль.

Топ коментарі
+1
і який відкат буде падлючим зеленоминдичам 10 чи 25%???
13.11.2025 11:00 Відповісти
+1
Яка потужна хрень, зробили з армії бізнес,
13.11.2025 11:05 Відповісти
+1
Шмигаль за корупцію ще не відповів? Ще не сів за звинувачченям від НАБУ?
Він же не тільки нині Міністр, а й нещодавно прем'єр!
13.11.2025 11:18 Відповісти
Ящірка втрачає хвіст в разі небезпеки як механізм самозахисту - тут ситуація аналогічна і потрібно показати бурхливу діяльність, тому що ні хвоста ні яєць немає.... А втрачати ще й крісло МО ой як не хочеться!!!
13.11.2025 10:55 Відповісти
що за *****? а інші корпуси? бригади?
13.11.2025 10:58 Відповісти
А іншим фіг, недостатньо медійні, зай збирають гроші та самі купляють
13.11.2025 11:06 Відповісти
А як на рахунок дочитувати до кінця? - "Цей маркетплейс, яким вже користуються 180 бригад "
13.11.2025 11:18 Відповісти
тоді чому ці два корпуси тільки долучаються? до сьогодні з міндічем закупками займалися?
13.11.2025 11:34 Відповісти
Мабуть тому, що вони не ЗСУ а НГ поліціянти - різні міністерства.
13.11.2025 11:44 Відповісти
та хочь 100500 бригад, це повна хрень.
16.11.2025 20:43 Відповісти
