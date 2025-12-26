Майстри ГУР "Примари" знищили системи ППО ворога в окупованому Криму. ВIДЕО

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" напередодні Різдва Христового знову навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

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Успішно уражені:

пускова установка комплексу С-300В;

радіолокаційна система РСП-6М2

командно-штабна машина "Редут-221" зі складу ЗРК "Бук-М3";

станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК "Бук-М3".

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Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони.