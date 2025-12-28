Українські дрони знищили РЛС і базу ворожих морських безекіпажних катерів у Криму. ВIДЕО
У неділю, 28 грудня, Оператори 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ уразили низку військових об'єктів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у фейсбуці.
Вночі Птахи 1 ОЦ СБС відпрацювали низку військових обʼєктів у ТОТ, зокрема знищила таку техніку:
УРАЖЕНО
- РЛС Валдай (Чорноморське, ТОТ, АР Крим)
- Пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, ТОТ, АР Крим)
- база зберігання та запуску МБЕК (морський безекіпажний катер), Чорноморське, ТОТ, АР Крим)
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