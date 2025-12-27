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Украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска. ВИДЕО

Украинские защитники РУБпАК "Вирій" ликвидировали российскую пехоту, которая пыталась продвинуться вблизи Приморского и Степногорска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одной из главных угроз на этом направлении остается постоянная инфильтрация российских подразделений в населенные пункты.

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Впрочем, боевые вылеты операторов дронов непрерывно срывают эти попытки.

На одном из таких кадров зафиксировано, как ударными БПЛА были ликвидированы трое российских захватчиков.

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Автор: 

армия РФ (23293) Запорожская область (4574) ВСУ (7954) дроны (7579) Васильевский район (167) Степногорск (74) Приморское (39)
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Топ комментарии
+2
За кожного "200" - го потрібно виплачувати по 200 грам баксів...
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27.12.2025 17:27 Ответить
+1
якби було точно що тіпа рашка проти Нато, то би піздували не глядя орків. типу А чо Ф-22 тут був = он нє наш. і т.д.
а так - жертвоприношення.
і це ясно ж.
реально уроди тупо ..... ну, в Арії є пєсня - Ігри не для нас.
це тупо так і є.
ну просто ж. вони тупо приносять жертви. ну реально. ясно шо я би ******* би різав і всі би сказали - досить! але маємо Зелю, у нього ***** - кумир. саме так. вони **** заодне.
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27.12.2025 17:32 Ответить

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