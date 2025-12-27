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Украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска. ВИДЕО
Украинские защитники РУБпАК "Вирій" ликвидировали российскую пехоту, которая пыталась продвинуться вблизи Приморского и Степногорска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, одной из главных угроз на этом направлении остается постоянная инфильтрация российских подразделений в населенные пункты.
Впрочем, боевые вылеты операторов дронов непрерывно срывают эти попытки.
На одном из таких кадров зафиксировано, как ударными БПЛА были ликвидированы трое российских захватчиков.
- Также сообщалось, что спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили более 500 единиц российских систем ПВО.
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грамбаксів...
а так - жертвоприношення.
і це ясно ж.
реально уроди тупо ..... ну, в Арії є пєсня - Ігри не для нас.
це тупо так і є.
ну просто ж. вони тупо приносять жертви. ну реально. ясно шо я би ******* би різав і всі би сказали - досить! але маємо Зелю, у нього ***** - кумир. саме так. вони **** заодне.