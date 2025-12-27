Украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска. ВИДЕО

Украинские защитники РУБпАК "Вирій" ликвидировали российскую пехоту, которая пыталась продвинуться вблизи Приморского и Степногорска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одной из главных угроз на этом направлении остается постоянная инфильтрация российских подразделений в населенные пункты.

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Впрочем, боевые вылеты операторов дронов непрерывно срывают эти попытки.

На одном из таких кадров зафиксировано, как ударными БПЛА были ликвидированы трое российских захватчиков.

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Также сообщалось, что спецназовцы "Альфы" СБУ уничтожили более 500 единиц российских систем ПВО.

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