УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10958 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Запорізькому напрямку
4 727 12

Українські дронарі "Вирій" знищили російську піхоту біля Степногірська. ВIДЕО

Українські захисники РУБпАК "Вирій" ліквідували російську піхоту, яка намагалася просунутися поблизу Приморського та Степногірська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, однією з головних загроз на цьому напрямку залишається постійна інфільтрація російських підрозділів у населені пункти.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втім, бойові вильоти операторів дронів безперервно зривають ці спроби.

На одному з таких кадрів зафіксовано, як ударними БпЛА було ліквідовано трьох російських загарбників.

Дивіться також: "FATUM" і Третій армійський корпус знищили китайську РСЗВ разом з особовим складом окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 102-ї бригади ТрО ліквідували 6 окупантів та розтрощили ворожу ББМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21513) Запорізька область (5098) ЗСУ (8966) дрони (8682) Василівський район (167) Степногірськ (74) Приморське (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
За кожного "200" - го потрібно виплачувати по 200 грам баксів...
показати весь коментар
27.12.2025 17:27 Відповісти
+1
якби було точно що тіпа рашка проти Нато, то би піздували не глядя орків. типу А чо Ф-22 тут був = он нє наш. і т.д.
а так - жертвоприношення.
і це ясно ж.
реально уроди тупо ..... ну, в Арії є пєсня - Ігри не для нас.
це тупо так і є.
ну просто ж. вони тупо приносять жертви. ну реально. ясно шо я би ******* би різав і всі би сказали - досить! але маємо Зелю, у нього ***** - кумир. саме так. вони **** заодне.
показати весь коментар
27.12.2025 17:32 Відповісти

Завантаження...

 
 