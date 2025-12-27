Українські дронарі "Вирій" знищили російську піхоту біля Степногірська. ВIДЕО

Українські захисники РУБпАК "Вирій" ліквідували російську піхоту, яка намагалася просунутися поблизу Приморського та Степногірська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, однією з головних загроз на цьому напрямку залишається постійна інфільтрація російських підрозділів у населені пункти.

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Втім, бойові вильоти операторів дронів безперервно зривають ці спроби.

На одному з таких кадрів зафіксовано, як ударними БпЛА було ліквідовано трьох російських загарбників.

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Також повідомлялося, що спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили понад 500 одиниць російських систем ППО.

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