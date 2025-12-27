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Українські дронарі "Вирій" знищили російську піхоту біля Степногірська. ВIДЕО
Українські захисники РУБпАК "Вирій" ліквідували російську піхоту, яка намагалася просунутися поблизу Приморського та Степногірська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, однією з головних загроз на цьому напрямку залишається постійна інфільтрація російських підрозділів у населені пункти.
Втім, бойові вильоти операторів дронів безперервно зривають ці спроби.
На одному з таких кадрів зафіксовано, як ударними БпЛА було ліквідовано трьох російських загарбників.
- Також повідомлялося, що спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили понад 500 одиниць російських систем ППО.
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грамбаксів...
а так - жертвоприношення.
і це ясно ж.
реально уроди тупо ..... ну, в Арії є пєсня - Ігри не для нас.
це тупо так і є.
ну просто ж. вони тупо приносять жертви. ну реально. ясно шо я би ******* би різав і всі би сказали - досить! але маємо Зелю, у нього ***** - кумир. саме так. вони **** заодне.