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Воїни 102-ї бригади ТрО ліквідували 6 окупантів та розтрощили ворожу ББМ. ВIДЕО
Оператори дронів Mahno Group 102-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України провели зачистку від окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів біля околиць Гуляйполя бійці уразили 6 російських піхотинців та знищили одну бойову броньовану машину, яка після влучання БпЛА загорілася серед лісосмуги.
Відео з результатами бойової роботи українські захисники оприлюднили у соціальних мережах.
- Також повідомлялося, що нацгвардійці з дрона знищили російський "Сонцепьок".
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