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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої на Гуляйпільському напрямку
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Воїни 102-ї бригади ТрО ліквідували 6 окупантів та розтрощили ворожу ББМ. ВIДЕО

Оператори дронів Mahno Group 102-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України провели зачистку від окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів біля околиць Гуляйполя бійці уразили 6 російських піхотинців та знищили одну бойову броньовану машину, яка після влучання БпЛА загорілася серед лісосмуги.

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Відео з результатами бойової роботи українські захисники оприлюднили у соціальних мережах.

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Автор: 

армія рф (21513) Гуляйполе (252) знищення (10534) Запорізька область (5098) ЗСУ (8966) дрони (8682) ББМ (52) Пологівський район (437) 102 окрема бригада територіальної оборони (4)
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