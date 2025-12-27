Бійці 33-ї ОМБр зірвали штурм окупантів під Володимирівкою. ВIДЕО

Бійці 33-ї окремої механізованої бригади завдали серії ударів по живій силі та техніці противника в районі Володимирівки на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська спробували розпочати штурм, однак Сили оборони випередили ворога та завдали ураження ще до початку наступу, зірвавши плани загарбників.

У результаті бойової роботи було знищено:

7 російських військовослужбовців;

1 квадроцикл;

1 бойову машину МТ-ЛБ.

Крім того, ще одну МТ-ЛБ було пошкоджено та виведено з ладу.

Відео своєї бойової роботи українські захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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