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Бійці 33-ї ОМБр зірвали штурм окупантів під Володимирівкою. ВIДЕО

Бійці 33-ї окремої механізованої бригади завдали серії ударів по живій силі та техніці противника в районі Володимирівки на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська спробували розпочати штурм, однак Сили оборони випередили ворога та завдали ураження ще до початку наступу, зірвавши плани загарбників.

У результаті бойової роботи було знищено:

  • 7 російських військовослужбовців;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 бойову машину МТ-ЛБ.

Крім того, ще одну МТ-ЛБ було пошкоджено та виведено з ладу.

Відео своєї бойової роботи українські захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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