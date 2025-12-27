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Бійці 33-ї ОМБр зірвали штурм окупантів під Володимирівкою. ВIДЕО
Бійці 33-ї окремої механізованої бригади завдали серії ударів по живій силі та техніці противника в районі Володимирівки на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська спробували розпочати штурм, однак Сили оборони випередили ворога та завдали ураження ще до початку наступу, зірвавши плани загарбників.
У результаті бойової роботи було знищено:
- 7 російських військовослужбовців;
- 1 квадроцикл;
- 1 бойову машину МТ-ЛБ.
Крім того, ще одну МТ-ЛБ було пошкоджено та виведено з ладу.
Відео своєї бойової роботи українські захисники оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
- Також повідомлялося, що бразильський доброволець бере рашиста в полон.
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