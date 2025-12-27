13 145 30
Бразильський доброволець бере рашиста в полон. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, як бразильський доброволець бере в полон окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць на українській стороні Ді Анджело під прицілом автомата бере в полон рашиста, який ховався в норі серед місцевості.
На кадрах видно, як іноземний боєць впевнено контролює ситуацію та змушує ворога здатися.
- Раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони одним пострілом поцілив у російський дрон-камікадзе.
Топ коментарі
+49 Сергій #594355
показати весь коментар27.12.2025 13:22 Відповісти Посилання
+29 василий граздич
показати весь коментар27.12.2025 13:31 Відповісти Посилання
+12 василий граздич
показати весь коментар27.12.2025 13:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль