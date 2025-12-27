Бразильський доброволець бере рашиста в полон. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, як бразильський доброволець бере в полон окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць на українській стороні Ді Анджело під прицілом автомата бере в полон рашиста, який ховався в норі серед місцевості.

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На кадрах видно, як іноземний боєць впевнено контролює ситуацію та змушує ворога здатися.

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Раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони одним пострілом поцілив у російський дрон-камікадзе.

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