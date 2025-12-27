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Новини Відео Полонені окупанти
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Бразильський доброволець бере рашиста в полон. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, як бразильський доброволець бере в полон окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць на українській стороні Ді Анджело під прицілом автомата бере в полон рашиста, який ховався в норі серед місцевості.

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На кадрах видно, як іноземний боєць впевнено контролює ситуацію та змушує ворога здатися.

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  • Раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони одним пострілом поцілив у російський дрон-камікадзе.

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армія рф (21513) іноземець (449) добровольці (1005) полонені (2440)
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Топ коментарі
+49
Ото кацап там офігів, думає ната уже зашлі))
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27.12.2025 13:22 Відповісти
+29
они по украински ниххххя не понимают ,а ты им по португальски хочешь что то втолковать !!!))) гаси их наххххх!!!
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27.12.2025 13:31 Відповісти
+12
длб , они тебя спрашивают : сколько вас там ??? один ,два , три ???? ******* какие они там ВСЕ тупые ((((
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27.12.2025 13:34 Відповісти

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