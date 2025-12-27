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Воїни 3-го батальйону "Свобода" відбили штурм окупантів на Добропільсько-Покровському напрямку. ВIДЕО
Воїни 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" відбили черговий невдалий штурм рашистів на Добропільсько-Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька одиниць ворожої техніки намагалися прорватися, але були знищені точними ударами українських дронів.
Відео бійці оприлюднили у соцмережах.
- Раніше повідомлялося, що український воїн із американського кулемета "Browning M2" збиває російський "Shahed".
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