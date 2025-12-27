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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Покровском направлении Отражение штурма
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Воины 3-го батальона "Свобода" отразили штурм оккупантов на Добропольско-Покровском направлении. ВИДЕО

Воины 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" отбили очередной неудачный штурм рашистов на Добропольско-Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько единиц вражеской техники пытались прорваться, но были уничтожены точными ударами украинских дронов.

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Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что украинский воин из американского пулемета "Browning M2" сбивает российский "Shahed".

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Автор: 

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