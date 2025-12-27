3 083 4
Воины 3-го батальона "Свобода" отразили штурм оккупантов на Добропольско-Покровском направлении. ВИДЕО
Воины 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" отбили очередной неудачный штурм рашистов на Добропольско-Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько единиц вражеской техники пытались прорваться, но были уничтожены точными ударами украинских дронов.
Видео бойцы обнародовали в соцсетях.
Ранее сообщалось, что украинский воин из американского пулемета "Browning M2" сбивает российский "Shahed".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль