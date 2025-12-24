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Новости Видео ПВО Украины
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Украинский воин с американского пулемета "Browning M2" сбивает российский "Shahed". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором украинский военнослужащий с помощью американского крупнокалиберного пулемета "Browning M2" уничтожает российский ударный беспилотник типа "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно пролет беспилотника и боевую работу украинского бойца - пулеметчик открывает огонь из Browning M2 и поражает БПЛА, после чего тот падает.

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оружие (10484) ПВО (3825) США (29676) уничтожение (10201) Шахед (2310)
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Топ комментарии
+17
"Добре, синку... Добре...".
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24.12.2025 10:01 Ответить
+9
"Єму би на віраж уйті - а он потянул і..." крутанув "бочку"
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24.12.2025 10:01 Ответить
+8
Нагадую, мета України в цій війні:
90 МЛН кацапських трупів.
1 МІЛЬЙОН 200 ТИСЯЧ вже закрили СОУ.
Капітуляцію підпише останній кацап.
А потім ми відразу його вб'ємо, незалежно від віку і статі.

СЛАВА УКРАЇНІ!
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24.12.2025 10:16 Ответить

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