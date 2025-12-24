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Украинский воин с американского пулемета "Browning M2" сбивает российский "Shahed". ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором украинский военнослужащий с помощью американского крупнокалиберного пулемета "Browning M2" уничтожает российский ударный беспилотник типа "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно пролет беспилотника и боевую работу украинского бойца - пулеметчик открывает огонь из Browning M2 и поражает БПЛА, после чего тот падает.
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90 МЛН кацапських трупів.
1 МІЛЬЙОН 200 ТИСЯЧ вже закрили СОУ.
Капітуляцію підпише останній кацап.
А потім ми відразу його вб'ємо, незалежно від віку і статі.
СЛАВА УКРАЇНІ!