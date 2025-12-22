Россия может разрабатывать противоспутниковое оружие против Starlink, - АР

Россия, вероятно, работает над новым видом противоспутникового оружия, способного выводить из строя спутники Starlink с помощью облака обломков на орбите.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на две разведывательные службы НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Как будет работать оружие?

По данным источников АР, Москва может планировать атаку, которая будет создавать на орбите облако мелких обломков, способных одновременно повреждать или уничтожать несколько спутников. Такое оружие, по оценкам разведки, направлено на ослабление космических возможностей Запада, в частности систем, которые помогают Украине на поле боя.

Речь идет о так называемом оружии зонального действия. Оно потенциально может поражать сразу несколько спутников, однако, как отмечают эксперты, также представляет угрозу для других орбитальных систем и может вызвать масштабные последствия в космосе.

Согласно разведывательным оценкам, гранулы в таком облаке могут быть размером всего несколько миллиметров, что затрудняет их обнаружение наземными и космическими системами наблюдения. Это, в свою очередь, может сделать невозможным быстрое установление ответственности за атаку.

Целесообразность применения

В то же время аналитики сомневаются в целесообразности применения такого оружия. По их словам, неконтролируемое распространение обломков может нанести ущерб не только западным спутникам, но и космическим системам самой России и ее союзников, в частности Китая, которые активно используют орбитальные аппараты для связи и обороны.

"Я не верю в это. Ну, действительно не верю. Честно говоря, я была бы очень удивлена, если бы они сделали что-то подобное", - сказала Виктория Самсон, специалист по космической безопасности Фонда безопасного мира.

Как отмечает АР, в разведывательных выводах пока не указано, когда Россия может развернуть такую систему, проводились ли ее испытания и на каком этапе находится разработка.

