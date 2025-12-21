НАТО откроет в Румынии в начале 2026 года новый логистический хаб для помощи Украине

В Румынии в январе 2026 года планируют открыть второй по величине логистический хаб для Украины, он будет работать вместе с хабом в польском Жешуве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DefenseRomania со ссылкой на заместителя командующего миссией НАТО NSATU генерала Майка Келлера.

По словам Келлера, новый хаб в Румынии создают не только для того, чтобы сформировать резервный маршрут, но и чтобы существенно повысить логистическую устойчивость всего восточного фланга Альянса. Это уменьшит стратегические риски и обеспечит более стабильные поставки, в частности для южных и восточных направлений фронта.

Центр будет находиться под прямым командованием НАТО и специализироваться на передаче артиллерии, средств ПВО и РЭБ.

Келлер также отметил, что в течение 2025 года миссия уже обеспечила доставку почти 220 тысяч тонн военной помощи Украине.

В Альянсе заявили, что поток вооружения в Украину не прекращался. Поставки осуществляются в рамках механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), по которому европейские государства финансируют закупку вооружений в США, а американская сторона обеспечивает быструю доставку.

Напомним, NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU) - миссия НАТО по координации поставок военной помощи Украине.

