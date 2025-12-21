НАТО відкриє у Румунії на початку 2026 року новий логістичний хаб для допомоги Україні
У Румунії в січні 2026 року планують відкрити другий за розміром логістичний хаб для України, він працюватиме разом із хабом у польському Жешуві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DefenseRomania з посиланням на заступника командувача місії НАТО NSATU генерала Майка Келлера.
За словами Келлера, новий хаб у Румунії створюють не лише для того, щоб сформувати резервний маршрут, але й щоб суттєво підвищити логістичну стійкість усього східного флангу Альянсу. Це зменшить стратегічні ризики та забезпечить стабільніші поставки, зокрема для південних і східних напрямків фронту.
Центр перебуватиме під прямим командуванням НАТО і спеціалізуватиметься на передачі артилерії, засобів ППО та РЕБ.
Келлер також зазначив, що протягом 2025 року місія вже забезпечила доставку майже 220 тисяч тонн військової допомоги Україні.
В Альянсі заявили, що потік озброєння до України не зупинявся. Поставки здійснюють у межах механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), за яким європейські держави фінансують закупівлю озброєнь у США, а американська сторона забезпечує швидку доставку.
Нагадаємо, NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU) — місія НАТО щодо координації постачання військової допомоги Україні.
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