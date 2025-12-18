РУС
Новости ОПК Украины
450 10

Нам говорят, что есть потребность во всем, что мы производим, но на это нет средств, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Проблемы ОПК Украины: Бельбас рассказал о финансировании

Государству следует привлекать международные средства для финансирования предприятий ОПК.

Об этом в интервью Бизнес.Цензор рассказал гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Проблемы ОПК

По словам Бельбаса, сейчас у предприятий есть проблема с заказами.

"Например, минометы мы все произвели еще летом, годовую программу закрыли в июне. Изготовление бронеавтомобилей закончили более месяца назад, сейчас уже контрактов нет. Единственные контракты, которые еще идут – это по боеприпасам", – пояснил он.

Гендиректор "Украинской бронетехники" считает, что государство катастрофически не дорабатывает прежде всего в вопросе привлечения средств внешнего финансирования.

Читайте также: Еще в 2020 году мы говорили, что за беспилотными системами будет будущее, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

"Во-первых, в вопросах привлечения западных средств недопустимо замыкание каналов коммуникации на себя, то есть на связанные компании. В нынешней ситуации над решением финансовых проблем должны работать все - от чиновников, политиков, дипломатов до военных и производителей.

Во-вторых, распределение финансирования должно быть прозрачным и понятным как для участников рынка, так и для представителей западных институтов. Это вопрос компетенции и доверия", - отметил он.

Бельбас отметил, что на Западе много средств, а в Украине много незагруженных предприятий.

Читайте: Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

"Но... Приведу простой пример. Нам говорят: "Мы вашу продукцию на экспорт дать не можем, потому что есть потребность в бронеавтомобилях. Во всем, что вы производите, есть потребность, но на это средств нет". На что я в ответ говорю: "А дайте тогда мне, пожалуйста, перечень проектов международного финансирования, куда вы нас подали, чтобы профинансировать". И тут начинается молчание.

Такая ситуация не приводит к расширению рынка, к увеличению объемов производства всеми производителями", - добавил он.

Полный текст интервью с генеральным директором "Украинской бронетехники" Владиславом Бельбасом читайте по ссылке.

Читайте: Если не давать предприятиям ОПК возможности для экспорта, они все выедут за границу, - Бельбас

Больше об экспорте оружия

  • Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
  • Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.
  • В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
  • Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

Читайте также: Экспорт оружия может принести Украине до 100 млрд гривен, - министр финансов Марченко

оружие (10563) ОПК (233) Бельбас Владислав (27)
Топ комментарии
+2
18.12.2025 11:04 Ответить
18.12.2025 11:04 Ответить
+2
А на КЕШБЕК є? На Єдиний телемарафон є? Підняти депутатам виплати до 200 тисяч є? В рази збільшити витрати на ОПу є?
18.12.2025 11:07 Ответить
18.12.2025 11:07 Ответить
+1
кошти по двушечкі на москву зеленський 🤡 відправляє ...стабільно ...
18.12.2025 11:05 Ответить
18.12.2025 11:05 Ответить
Головне заробити на ОВДП
18.12.2025 11:02 Ответить
18.12.2025 11:02 Ответить
18.12.2025 11:04 Ответить
18.12.2025 11:04 Ответить
кошти по двушечкі на москву зеленський 🤡 відправляє ...стабільно ...
18.12.2025 11:05 Ответить
18.12.2025 11:05 Ответить
А на КЕШБЕК є? На Єдиний телемарафон є? Підняти депутатам виплати до 200 тисяч є? В рази збільшити витрати на ОПу є?
18.12.2025 11:07 Ответить
18.12.2025 11:07 Ответить
зато є 1000 грн від Зе
18.12.2025 11:09 Ответить
18.12.2025 11:09 Ответить
Не на часі. У нас що, війна?
18.12.2025 11:11 Ответить
18.12.2025 11:11 Ответить
То все єрмак.Зеленсь не знає цього.Йому не кажуть.Зе харошій!!!!!
18.12.2025 11:13 Ответить
18.12.2025 11:13 Ответить
Взагалі-то, то, як "наша" влада і уряд діють в умовах війни то називається саботаж.
Саботаж - це свідоме, приховане протидія здійсненню чогось або навмисне зривання роботи, що може виявлятися як пряма відмова, так і недбале, несумлінне виконання обов'sязків чи завдань, часто як форма боротьби, протесту або ухиляння від відповідальності.
18.12.2025 11:15 Ответить
18.12.2025 11:15 Ответить
Цікаво, а де ж ті кошти? Може вава у своїх служок і себе самого пошукає?
18.12.2025 11:15 Ответить
18.12.2025 11:15 Ответить
Ну то что нет средств это понятно, Миндичи те средства на Израиль увезли...
18.12.2025 11:19 Ответить
18.12.2025 11:19 Ответить
 
 