Нам говорят, что есть потребность во всем, что мы производим, но на это нет средств, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Государству следует привлекать международные средства для финансирования предприятий ОПК.

Об этом в интервью Бизнес.Цензор рассказал гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Проблемы ОПК

По словам Бельбаса, сейчас у предприятий есть проблема с заказами.

"Например, минометы мы все произвели еще летом, годовую программу закрыли в июне. Изготовление бронеавтомобилей закончили более месяца назад, сейчас уже контрактов нет. Единственные контракты, которые еще идут – это по боеприпасам", – пояснил он.

Гендиректор "Украинской бронетехники" считает, что государство катастрофически не дорабатывает прежде всего в вопросе привлечения средств внешнего финансирования.

"Во-первых, в вопросах привлечения западных средств недопустимо замыкание каналов коммуникации на себя, то есть на связанные компании. В нынешней ситуации над решением финансовых проблем должны работать все - от чиновников, политиков, дипломатов до военных и производителей.

Во-вторых, распределение финансирования должно быть прозрачным и понятным как для участников рынка, так и для представителей западных институтов. Это вопрос компетенции и доверия", - отметил он.

Бельбас отметил, что на Западе много средств, а в Украине много незагруженных предприятий.

"Но... Приведу простой пример. Нам говорят: "Мы вашу продукцию на экспорт дать не можем, потому что есть потребность в бронеавтомобилях. Во всем, что вы производите, есть потребность, но на это средств нет". На что я в ответ говорю: "А дайте тогда мне, пожалуйста, перечень проектов международного финансирования, куда вы нас подали, чтобы профинансировать". И тут начинается молчание.

Такая ситуация не приводит к расширению рынка, к увеличению объемов производства всеми производителями", - добавил он.

Больше об экспорте оружия

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.

Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.

В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.

Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

