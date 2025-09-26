Еще в 2020 году мы говорили, что за беспилотными системами будет будущее, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

С начала полномасштабного вторжения РФ "Українська бронетехніка" полностью переориентировалась на внутренний рынок, обеспечивая техникой и оружием Силы обороны.

Об этом в интервью Liga.net заявил гендиректор Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, в первую очередь, в начале 2022 года организовали производство и поставку зенитных комплексов ЗУ-23-2 для Вооруженных Сил Украины. Быстро развернули производство бронеавтомобилей. К сожалению, из-за участия Беларуси в войне производство бронеавтомобилей "Варта" стало невозможным, потому что они производились на шасси МАЗов. Из остатков шасси, которые у нас были на тот момент, мы сделали шасси для артиллерийского комплекса "Богдана" и стали подрядчиком Краматорского завода по производству шасси для этих комплексов", - рассказал он.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

По словам Бельбаса, уже в 2023 году компания сосредоточилась не только на масштабировании производства, но и на новых разработках.

В сентябре 2023 года "Українська бронетехніка" представила новую версию популярного бронеавтомобиля СБА "Новатор" - десятиместный автомобиль "Новатор-2". А в сентябре 2024 года предприятие представило новый бронеавтомобиль "Варта-2". Он рассчитан на 10 человек и оснащен боевым модулем "Січ" с 30-мм пушкой для огневой поддержки и уничтожения бронетехники.

"Українська бронетехніка" также в 2024 году представила новую разработку в сфере беспилотников - наземный управляемый робот UGV Protector. Разработками в сфере беспилотных технологий компания занималась еще до полномасштабного вторжения.

Также смотрите: Багги VOLS запустят в серийное производство, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

"Мы еще в 2020-2021 годах говорили, что за беспилотными системами будет будущее. К сожалению, тогда нас не слушали", - сказал гендиректор.

В 2025 году компания представила новую разработку в сфере беспилотников - беспилотный авиационный комплекс UB60D.

"БПАК UB60D - это новая разработка компании "Українська бронетехніка", представляющая собой уже снаряженный высокоточный FPV-дрон, основой которого является 60-мм осколочная мина. Основное преимущество нашей разработки заключается в том, что дрон не требует снаряжения боевой частью, что экономит много времени. Именно поэтому UB60D - это высокоточное оружие, которое является идеальным решением для современной войны", - добавил Бельбас.

Читайте: НРК "Protector" и БпАК "UB60D": продукция "Української бронетехніки" показала себя на учениях в Польше. ФОТОрепортаж