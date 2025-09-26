Ще у 2020 році ми говорили, що за безпілотними системами буде майбутнє, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Від початку повномасштабного вторгнення РФ "Українська бронетехніка" повністю переорієнтувалася на внутрішній ринок, забезпечуючи технікою та зброєю Сили оборони.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив гендиректор Владислав Бельбас, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми передовсім на початку 2022 року організували виробництво і постачання зенітних комплексів ЗУ-23-2 для Збройних Сил України. Швидко розгорнули виробництво бронеавтомобілів. На жаль, через участь Білорусі у війні виробництво бронеавтомобілів "Варта" стало неможливим, бо вони вироблялися на шасі МАЗів. З залишків шасі, які у нас були на той момент, ми зробили шасі для артилерійського комплексу "Богдана" і стали підрядником Краматорського заводу з виробництва шасі для цих комплексів", - розповів він.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За словами Бельбаса, вже у 2023 році компанія зосередилася не тільки на масштабуванні виробництва, а й на нових розробках.

У вересні 2023 року Українська бронетехніка представила нову версію популярного бронеавтомобіля СБА "Новатор" - десятимісний автомобіль "Новатор-2". А у вересні 2024 року підприємство представило новий бронеавтомобіль "Варта-2". Він розрахований на 10 осіб і оснащений бойовим модулем "Січ" з 30-мм гарматою для вогневої підтримки та знищення бронетехніки.

"Українська бронетехніка" також у 2024 році представила нову розробку у сфері безпілотників - наземний керований робот UGV Protector. Розробками у сфері безпілотних технологій компанія займалася ще до повномасштабного вторгнення.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Ми ще у 2020-2021 роках говорили, що за безпілотними системами буде майбутнє. На жаль, тоді нас не слухали", - сказав гендиректор.

У 2025 році компанія представила нову розробку в сфері безпілотників – безпілотний авіаційний комплекс UB60D.

"БпАК UB60D – це нова розробка компанії "Українська бронетехніка", що є вже спорядженим високоточним FPV-дроном, основою якого є 60-мм осколкова міна. Основна перевага нашої розробки полягає в тому, що дрон не потребує спорядження бойовою частиною, що економить багато часу. Саме тому UB60D – це високоточна зброя, яка є ідеальним рішенням для сучасної війни", - додав Бельбас.

Читайте: НРК "Protector" та БпАК "UB60D": продукція "Української бронетехніки" показала себе на навчаннях у Польщі. ФОТОрепортаж