Новини ОПК України
Ще у 2020 році ми говорили, що за безпілотними системами буде майбутнє, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Робота "Української бронетехніки" під час війни. Інтерв’ю Бельбаса

Від початку повномасштабного вторгнення РФ "Українська бронетехніка" повністю переорієнтувалася на внутрішній ринок, забезпечуючи технікою та зброєю Сили оборони.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив гендиректор Владислав Бельбас, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми передовсім на початку 2022 року організували виробництво і постачання зенітних комплексів ЗУ-23-2 для Збройних Сил України. Швидко розгорнули виробництво бронеавтомобілів. На жаль, через участь Білорусі у війні виробництво бронеавтомобілів "Варта" стало неможливим, бо вони вироблялися на шасі МАЗів. З залишків шасі, які у нас були на той момент, ми зробили шасі для артилерійського комплексу "Богдана" і стали підрядником Краматорського заводу з виробництва шасі для цих комплексів", - розповів він.

За словами Бельбаса, вже у 2023 році компанія зосередилася не тільки на масштабуванні виробництва, а й на нових розробках.

У вересні 2023 року Українська бронетехніка представила нову версію популярного бронеавтомобіля СБА "Новатор" - десятимісний автомобіль "Новатор-2". А у вересні 2024 року підприємство представило новий бронеавтомобіль "Варта-2". Він розрахований на 10 осіб і оснащений бойовим модулем "Січ" з 30-мм гарматою для вогневої підтримки та знищення бронетехніки.

"Українська бронетехніка" також у 2024 році представила нову розробку у сфері безпілотників - наземний керований робот UGV Protector. Розробками у сфері безпілотних технологій компанія займалася ще до повномасштабного вторгнення.

"Ми ще у 2020-2021 роках говорили, що за безпілотними системами буде майбутнє. На жаль, тоді нас не слухали", - сказав гендиректор.

У 2025 році компанія представила нову розробку в сфері безпілотників – безпілотний авіаційний комплекс UB60D.

"БпАК UB60D – це нова розробка компанії "Українська бронетехніка", що є вже спорядженим високоточним FPV-дроном, основою якого є 60-мм осколкова міна. Основна перевага нашої розробки полягає в тому, що дрон не потребує спорядження бойовою частиною, що економить багато часу. Саме тому UB60D – це високоточна зброя, яка є ідеальним рішенням для сучасної війни", - додав Бельбас.

Читайте: НРК "Protector" та БпАК "UB60D": продукція "Української бронетехніки" показала себе на навчаннях у Польщі. ФОТОрепортаж

