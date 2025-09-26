НРК "Protector" та БпАК "UB60D": продукція "Української бронетехніки" показала себе на навчаннях у Польщі. ФОТОрепортаж

Під час навчань військ територіальної оборони Польщі "Вогняна Буря" на полігоні у Новій Дембі "Українська бронетехніка" представила свою продукцію.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках військових навчань підрозділів територіальної оборони у Польщі наша компанія продемонструвала можливості НРК "Protector" та безпілотного авіаційного комплексу "UB60D". Ця демонстрація - перший крок до впровадження для подальшого застосування цієї продукції польськими військовими", - зазначив гендиректор Владислав Бельбас.

За його словами, у Польщі дуже зацікавлені продукцією компанії та розглядають можливості посилення власної армії цими системами.

"Участь продукції "Української бронетехніки" у міжнародних навчаннях демонструє не лише рівень розвитку українських оборонних технологій, а й їхню роль у зміцненні безпеки партнерів України, зокрема Польщі, а також у підтримці колективної безпеки ЄС та НАТО", - додав Бельбас.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Що відомо про НРК "Protector" та БпАК "UB60D"?

НРК "Protector" – сучасна дистанційно керована платформа для виконання найскладніших та найнебезпечніших операцій без ризику для особового складу. "Protector" адаптується до різних завдань – від логістики та інженерних операцій до евакуації поранених, демонструючи стратегічну цінність для сучасних військових сил.







Безпілотний авіаційний комплекс "UB60D" – високоточний засіб ураження живої сили та легкої бронетехніки з повітря. Дрон поєднує бойову частину та систему управління в єдину платформу, що дозволяє оперативно діяти в умовах максимальної динаміки, забезпечуючи точність, швидкість та готовність до негайного ураження цілі.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Навчання "Вогняна Буря"

У масштабних навчаннях підрозділів ТРО Польщі беруть участь близько 2500 військовослужбовців. Вони проходять в рамках федерації навчань "Залізний Захисник-25", до яких загалом залучені понад 30 тисяч військових і 600 одиниць техніки Збройних сил Польщі та держав-членів НАТО.

Читайте: Поляків закликали терміново залишити Білорусь