Поляків закликали терміново залишити Білорусь
Міністерство закордонних справ Польщі закликало громадян терміново залишити Білорусь. Причини - війна, ризик арештів та небезпечна ситуація.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні, поширеному посольством Польщі у Білорусі.
"МЗС закликає усіх громадян Польщі, які досі перебувають у Білорусі, негайно залишити територію країни доступними приватними й комерційними шляхами", - зазначили у диппредставництві.
Громадянам Польщі також рекомендовано утриматися від будь-яких подорожей до Білорусі "через загострення напруження, чинну війну в регіоні та неодноразові безпідставні арешти громадян Польщі".
"У разі суттєвого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачуваних обставин, евакуація може значно ускладнитися або стати неможливою", - наголосили у посольстві РП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль