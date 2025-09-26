Поляків закликали терміново залишити Білорусь

Міністерство закордонних справ Польщі закликало громадян терміново залишити Білорусь. Причини - війна, ризик арештів та небезпечна ситуація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні, поширеному посольством Польщі у Білорусі.

"МЗС закликає усіх громадян Польщі, які досі перебувають у Білорусі, негайно залишити територію країни доступними приватними й комерційними шляхами", - зазначили у диппредставництві.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Громадянам Польщі також рекомендовано утриматися від будь-яких подорожей до Білорусі "через загострення напруження, чинну війну в регіоні та неодноразові безпідставні арешти громадян Польщі".

"У разі суттєвого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачуваних обставин, евакуація може значно ускладнитися або стати неможливою", - наголосили у посольстві РП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту