Поляків закликали терміново залишити Білорусь

Польща

Міністерство закордонних справ Польщі закликало громадян терміново залишити Білорусь. Причини - війна, ризик арештів та небезпечна ситуація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться  у повідомленні, поширеному посольством Польщі у Білорусі.

"МЗС закликає усіх громадян Польщі, які досі перебувають у Білорусі, негайно залишити територію країни доступними приватними й комерційними шляхами", - зазначили у диппредставництві.

Громадянам Польщі також рекомендовано  утриматися від будь-яких подорожей до Білорусі "через загострення напруження, чинну війну в регіоні та неодноразові безпідставні арешти громадян Польщі".

"У разі суттєвого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачуваних обставин, евакуація може значно ускладнитися або стати неможливою", - наголосили у посольстві РП.

+8
Немає диму без вогню.
26.09.2025 07:24 Відповісти
+4
Питання - а що вони там взагалі роблять? ********* народ*?
26.09.2025 07:23 Відповісти
+3
Шо-та намечается, шо-та намечается... йохарi-йохарi, яранга.
26.09.2025 07:37 Відповісти
А що - Білорусь із Польщею, ще й зерном торгує? Наскільки мені відомо - "галава калгаса", за останні років двадцять, до того "дагаспадаравався", що продукти сільського господарства з України почав імпортувать...
26.09.2025 07:26 Відповісти
Питання - а що вони там взагалі роблять? ********* народ*?
26.09.2025 07:23 Відповісти
Немає диму без вогню.
26.09.2025 07:24 Відповісти
Шо-та намечается, шо-та намечается... йохарi-йохарi, яранга.
26.09.2025 07:37 Відповісти
І нічого не буде.
26.09.2025 08:19 Відповісти
"понять то їх нє сложно. сувальську волость хотять!" - сі наказав ху, а ху наказав бульбоху до гадавщини вєлікай кастричіскай саціалістичєскай рєволюціі калідор открить! каже "тайвань к октябрю воєвать хачу.. памагайтє васали маї".
26.09.2025 08:27 Відповісти
И не видно на кордоне боевых фермеров.
26.09.2025 08:27 Відповісти
Але кордони для торгівлі аідкрили.
26.09.2025 08:40 Відповісти
 
 