Поляков призвали срочно покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел Польши призвало граждан срочно покинуть Беларусь. Причины - война, риск арестов и опасная ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, распространенном посольством Польши в Беларуси.

"МИД призывает всех граждан Польши, которые до сих пор находятся в Беларуси, немедленно покинуть территорию страны доступными частными и коммерческими путями", - отметили в диппредставительстве.

Гражданам Польши также рекомендовано воздержаться от любых путешествий в Беларусь "из-за обострения напряженности, действующей войны в регионе и неоднократных безосновательных арестов граждан Польши".

"В случае существенного ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств, эвакуация может значительно усложниться или стать невозможной", - отметили в посольстве РП.

