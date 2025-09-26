РУС
Поляков призвали срочно покинуть Беларусь

Польща

Министерство иностранных дел Польши призвало граждан срочно покинуть Беларусь. Причины - война, риск арестов и опасная ситуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, распространенном посольством Польши в Беларуси.

"МИД призывает всех граждан Польши, которые до сих пор находятся в Беларуси, немедленно покинуть территорию страны доступными частными и коммерческими путями", - отметили в диппредставительстве.

Гражданам Польши также рекомендовано воздержаться от любых путешествий в Беларусь "из-за обострения напряженности, действующей войны в регионе и неоднократных безосновательных арестов граждан Польши".

"В случае существенного ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств, эвакуация может значительно усложниться или стать невозможной", - отметили в посольстве РП.

Читайте также: Польша с 25 сентября откроет пограничные пункты с Беларусью, - Туск

Немає диму без вогню.
Питання - а що вони там взагалі роблять? ********* народ*?
Шо-та намечается, шо-та намечается... йохарi-йохарi, яранга.
А що - Білорусь із Польщею, ще й зерном торгує? Наскільки мені відомо - "галава калгаса", за останні років двадцять, до того "дагаспадаравався", що продукти сільського господарства з України почав імпортувать...
26.09.2025 07:26 Ответить
Питання - а що вони там взагалі роблять? ********* народ*?
Немає диму без вогню.
Шо-та намечается, шо-та намечается... йохарi-йохарi, яранга.
І нічого не буде.
"понять то їх нє сложно. сувальську волость хотять!" - сі наказав ху, а ху наказав бульбоху до гадавщини вєлікай кастричіскай саціалістичєскай рєволюціі калідор открить! каже "тайвань к октябрю воєвать хачу.. памагайтє васали маї".
И не видно на кордоне боевых фермеров.
Але кордони для торгівлі аідкрили.
