НРК "Protector" и БпАК "UB60D": продукция "Украинской бронетехники" показала себя на учениях в Польше. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время учений войск территориальной обороны Польши "Огненная Буря" на полигоне в Новой Дембе "Украинская бронетехника" представила свою продукцию.

"В рамках военных учений подразделений территориальной обороны в Польше наша компания продемонстрировала возможности НРК "Protector" и беспилотного авиационного комплекса "UB60D". Эта демонстрация - первый шаг к внедрению для дальнейшего применения этой продукции польскими военными", - отметил гендиректор Владислав Бельбас.

По его словам, в Польше очень заинтересованы продукцией компании и рассматривают возможности усиления собственной армии этими системами.

"Участие продукции "Украинской бронетехники" в международных учениях демонстрирует не только уровень развития украинских оборонных технологий, но и их роль в укреплении безопасности партнеров Украины, в частности Польши, а также в поддержке коллективной безопасности ЕС и НАТО", - добавил Бельбас.

Что известно о НРК "Protector" и БпАК "UB60D"?

НРК "Protector" - современная дистанционно управляемая платформа для выполнения самых сложных и опасных операций без риска для личного состава. "Protector" адаптируется к различным задачам - от логистики и инженерных операций до эвакуации раненых, демонстрируя стратегическую ценность для современных военных сил.







Беспилотный авиационный комплекс "UB60D" - высокоточное средство поражения живой силы и легкой бронетехники с воздуха. Дрон сочетает боевую часть и систему управления в единую платформу, что позволяет оперативно действовать в условиях максимальной динамики, обеспечивая точность, скорость и готовность к немедленному поражению цели.

Учения "Огненная Буря"

В масштабных учениях подразделений ТРО Польши принимают участие около 2500 военнослужащих. Они проходят в рамках федерации учений "Железный Защитник-25", к которым в целом привлечены более 30 тысяч военных и 600 единиц техники Вооруженных сил Польши и государств-членов НАТО.

