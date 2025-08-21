Багги VOLS запустят в серийное производство, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

"Українська бронетехніка" начинает серийное производство багги VOLS.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявил, что мощности позволят изготавливать несколько сотен машина в месяц при условии наличия государственного заказа.

Также читайте: Украина имеет мощности для производства техники на $35 млрд, однако производится только на $15 млрд, - Бельбас

По его словам на фронте есть очень большая потребность в такой технике.

"Українська бронетехніка" взялась полностью подготовить документацию и компонентную базу для серийного производства этих багги.

"Когда мы пошли в Минобороны, и начали делать требования к этим багги, мы столкнулись с бюрократической нелепостью. Там начали из этих багги какие-то бронеавтомобили делать. Они на требования начали бронировать их, четыре человека туда сажать. А это уже не багги, а автомобиль получается. И это отражается на их стоимости. Наша же принципиальная позиция - это отстаивать ту концепцию, которую диктует нам фронт и пользователь этих машин", - сказал Бельбас.







Смотрите также: Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдерживает удар вражеских FPV-дронов и продолжает движение. ВИДЕО

Стоимость VOLS не должна превышать $20 тыс. Однако точную цену пока озвучивать рано, поскольку еще не завершен процесс кодификации.

"Наша задача, чтобы наш багги был дешевле пикапа. Он должен быть быстрым и надежным. Такие машины не перекроют функционал перевозки грузов в тылу, потому что они созданы для выполнения боевых задач. Багги можно применить на фронте для транспортировки раненых, для доставки боеприпасов, для маневренной обороны или наступления. Можно применить для быстрого рейда в тыл. Понятно, что пикап вы не возьмете и не поедете громить тылы. А на багги, прицепив пулемет 12,7 мм, можно поехать и погонять немного врага", - подытожил Бельбас.

Смотрите также: Минобороны допустило к эксплуатации наземный беспилотный комплекс PROTECTOR, производства "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж