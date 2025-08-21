РУС
Багги VOLS запустят в серийное производство, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

"Українська бронетехніка" начинает серийное производство багги VOLS.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявил, что мощности позволят изготавливать несколько сотен машина в месяц при условии наличия государственного заказа.

По его словам на фронте есть очень большая потребность в такой технике.

"Українська бронетехніка" взялась полностью подготовить документацию и компонентную базу для серийного производства этих багги.

"Когда мы пошли в Минобороны, и начали делать требования к этим багги, мы столкнулись с бюрократической нелепостью. Там начали из этих багги какие-то бронеавтомобили делать. Они на требования начали бронировать их, четыре человека туда сажать. А это уже не багги, а автомобиль получается. И это отражается на их стоимости. Наша же принципиальная позиция - это отстаивать ту концепцию, которую диктует нам фронт и пользователь этих машин", - сказал Бельбас.

Стоимость VOLS не должна превышать $20 тыс. Однако точную цену пока озвучивать рано, поскольку еще не завершен процесс кодификации.

"Наша задача, чтобы наш багги был дешевле пикапа. Он должен быть быстрым и надежным. Такие машины не перекроют функционал перевозки грузов в тылу, потому что они созданы для выполнения боевых задач. Багги можно применить на фронте для транспортировки раненых, для доставки боеприпасов, для маневренной обороны или наступления. Можно применить для быстрого рейда в тыл. Понятно, что пикап вы не возьмете и не поедете громить тылы. А на багги, прицепив пулемет 12,7 мм, можно поехать и погонять немного врага", - подытожил Бельбас.

+6
"Вартість VOLS не має перевищувати $20 тис ... " - фігасе? Можливо, я щось не розумію, але за 25 тис купа гарних авто, а тут за колеса з рамою і мотором на 2-х людей - 20?
21.08.2025 13:12
+4
Їх треба було ще позавчора
21.08.2025 12:51
+4
БТР "Козак" поновили виробництво, чи знову не на часі? Він був на часі і при Кучмі, і при Ющенко і при янкуовичі і при Порошенко. Тільки при клоунах проект закрили.
21.08.2025 13:03
Їх треба було ще позавчора
21.08.2025 12:51
БТР "Козак" поновили виробництво, чи знову не на часі? Він був на часі і при Кучмі, і при Ющенко і при янкуовичі і при Порошенко. Тільки при клоунах проект закрили.
21.08.2025 13:03
оцінку мають давати військові. На передовій.
21.08.2025 13:07
Може краще за ці гроші закупити мотоцикли? Вже готові. А не видумути велосипед?
За 20 000 доларів можна придбати 10 мотоциклів - на 20 чоловік.
21.08.2025 13:09
21.08.2025 13:14
Те що потрібно.
21.08.2025 13:16
я щось заплутався. "починає серійне виробництво" і "потужності декілька сотен у місяць за умови при наявності держзамовлення". А хто зараз оплачує банкет? Волонтери і військові із своєї кишені?
ДУЖЕ ПОТУЖНО!
21.08.2025 13:10
"Вартість VOLS не має перевищувати $20 тис ... " - фігасе? Можливо, я щось не розумію, але за 25 тис купа гарних авто, а тут за колеса з рамою і мотором на 2-х людей - 20?
21.08.2025 13:12
Комусь хочеться погратись, покататись на багі.
21.08.2025 13:18
Ти нічого не розумієш!
Тут кресло і руль з підігрівом, 25 подушек безпеки, аудіосистема, круіз-контроль, парктроник, 12 камер, автопилот и кондиционер на лето. Сигнализация само собой.
21.08.2025 13:23
Все це буде в того хто проверне цю оборудку.
21.08.2025 13:32
ЗЕлена *уйня три роки запускає серійне виробництво від снарядів до фламінго, а в армії як небуло нічого так і нема...
21.08.2025 13:12
За 20 000 баксов можна у Тойоти і Міцубісі новеньких Джипів накупити оптом.
21.08.2025 13:13
Так отож
21.08.2025 13:17
щоби що, щоб потім за додатквий кошт переробляти їх на багі?
був на волонтерському виробництві, яке робить багі на замовлення.
вони купують вживані іномарки з Європи та Штатів й безжалісно ріжуть переробляючи на те, чого потребують військові: маневреність, швидкість, проходимість (серед іншого це досягається зменшенням ваги ТЗ).
21.08.2025 13:26
@щось зробили: «це ж скільки грошей на цьому вкрали!!!!!111»

@щось ще не зробили: «це ж ВСІ гроші вкрали!!!11»
21.08.2025 13:17
Мамкини конструктори зже розказують, як вони за 20 кілобаксів куплять зірку смерті. 🤣
21.08.2025 13:19
Чотири роки війни - видумують постійно якусь херню.
21.08.2025 13:20
за 20К можна нову автівку з автосалону придбати, щось типу Дастера на мінімалках, або Шкоду Рапід. Буде гарантія, кондиціонер, комфорт та всі інші атрибути ********* авто. Впевнений що якби міноборони було трохи більш ініциативне - могли б вже давно домовитись з японцями, щоб вони нам виділили зборочну лінію Міцубісі Л200, і кліпали їх як гарячі пиріжки під гарантований контракт з МО. Впевнений що і ціну б зробили таку ж як коштує це баггі. А за що тут 20К хоче виробник? Дуже цікаво
21.08.2025 13:39
Тут платитиме хтось з партнерів. Хай попробують не заплатити.
21.08.2025 13:46
 
 