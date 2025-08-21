Багги VOLS запустят в серийное производство, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж
"Українська бронетехніка" начинает серийное производство багги VOLS.
Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
Гендиректор "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявил, что мощности позволят изготавливать несколько сотен машина в месяц при условии наличия государственного заказа.
По его словам на фронте есть очень большая потребность в такой технике.
"Українська бронетехніка" взялась полностью подготовить документацию и компонентную базу для серийного производства этих багги.
"Когда мы пошли в Минобороны, и начали делать требования к этим багги, мы столкнулись с бюрократической нелепостью. Там начали из этих багги какие-то бронеавтомобили делать. Они на требования начали бронировать их, четыре человека туда сажать. А это уже не багги, а автомобиль получается. И это отражается на их стоимости. Наша же принципиальная позиция - это отстаивать ту концепцию, которую диктует нам фронт и пользователь этих машин", - сказал Бельбас.
Стоимость VOLS не должна превышать $20 тыс. Однако точную цену пока озвучивать рано, поскольку еще не завершен процесс кодификации.
"Наша задача, чтобы наш багги был дешевле пикапа. Он должен быть быстрым и надежным. Такие машины не перекроют функционал перевозки грузов в тылу, потому что они созданы для выполнения боевых задач. Багги можно применить на фронте для транспортировки раненых, для доставки боеприпасов, для маневренной обороны или наступления. Можно применить для быстрого рейда в тыл. Понятно, что пикап вы не возьмете и не поедете громить тылы. А на багги, прицепив пулемет 12,7 мм, можно поехать и погонять немного врага", - подытожил Бельбас.
За 20 000 доларів можна придбати 10 мотоциклів - на 20 чоловік.
ДУЖЕ ПОТУЖНО!
Тут кресло і руль з підігрівом, 25 подушек безпеки, аудіосистема, круіз-контроль, парктроник, 12 камер, автопилот и кондиционер на лето. Сигнализация само собой.
був на волонтерському виробництві, яке робить багі на замовлення.
вони купують вживані іномарки з Європи та Штатів й безжалісно ріжуть переробляючи на те, чого потребують військові: маневреність, швидкість, проходимість (серед іншого це досягається зменшенням ваги ТЗ).
@щось ще не зробили: «це ж ВСІ гроші вкрали!!!11»