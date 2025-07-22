Украина имеет мощности для производства техники на $35 млрд, однако производится только на $15 млрд, - Бельбас

В Украине есть промышленные мощности для изготовления военной техники на $35 млрд в год, однако производится лишь на около $15 млрд.

Об этом заявил в интервью The News York Times гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты отмечают, что пример "Української бронетехніки" показал, что Украина нарастила производство вооружения, что позволило уменьшить зависимость от западных поставок вооружения.

Так, компании удалось увеличить в течение прошлого года производство бронированных автомобилей вдвое.

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"Но этого недостаточно. Нам нужно производить больше", - подчеркнул Бельбас.

Также "Українська бронетехніка" начала производить легкий багги, способный развивать скорость до 145 км в час. Это позволяет военным уклоняться от дронов.

Поскольку на поле боя все более частым явлением является роботизация, компания производит беспилотный наземный комплекс "Протектор".

"Фактически, это платформа-матка для беспилотников, предназначенная для транспортировки меньших дистанционно управляемых транспортных средств на фронт. Меньшие беспилотники, в свою очередь, доставляют провизию и боеприпасы на боевые позиции, а "Протектор" служит ретрансляционной станцией для передачи сигналов", - говорится в материале.

Главной задачей таких роботизированных систем, отметил Бельбас, является спасение жизни украинских военных во время выполнения опасных миссий.

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"Эти инновации составляют лишь небольшую долю продукции компании. Большая часть ее производства остается сосредоточенной на основных элементах поля боя, таких, как минометы - оружие, которое надежно при любых погодных условиях, в отличие от беспилотников", - подчеркнул он.

В течение 2024 года "Українська бронетехніка" также выпустила около 1000 минометов, что примерно вдвое больше, чем в 2023 году. В начале войны почти все минометные снаряды импортировались.

В то же время Бельбас отметил, что из-за нехватки финансирования Министерство обороны не может законтрактовать достаточное количество минометов в этом году.

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