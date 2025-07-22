Україна має потужності для виготовлення техніки на $35 млрд, проте виготовляється лише на $15 млрд, - Бельбас

В Україні є промислові потужності для виготовлення військової техніки на $35 млрд на рік, проте виробляється лише на близько $15 млрд.

Про це заявив в інтерв'ю The News York Times гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що приклад "Української бронетехніки" показав, що Україна наростила виробництво озброєння, що дозволило зменшити залежність від західних поставок озброєння.

Так, компанії вдалося збільшити протягом минулого року виробництво броньованих автомобілів вдвічі.

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"Але цього недостатньо. Нам потрібно виробляти більше", - наголосив Бельбас.

Також "Українська бронетехніка" почала виробляти легкий баггі, здатний розвивати швидкість до 145 км на годину. Це дозволяє військовим ухилятися від дронів.

Оскільки на полі бою все частішим явищем є роботизація, компанія виготовляє безпілотний наземний комплекс "Протектор".

"Фактично, це платформа-матка для безпілотників, призначена для транспортування менших дистанційно керованих транспортних засобів на фронт. Менші безпілотники, у свою чергу, доставляють провізію та боєприпаси на бойові позиції, а "Протектор" служить ретрансляційною станцією для передачі сигналів", - йдеться в матеріалі.

Головним завданням таких роботизованих систем, зазначив Бельбас, є порятунок життя українських військових під час виконання небезпечних місій.

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"Ці інновації становлять лише невелику частку продукції компанії. Більша частина її виробництва залишається зосередженою на основних елементах поля бою, таких як міномети – зброя, яка надійна за будь-яких погодних умов, на відміну від безпілотників", - наголосив він.

Протягом 2024 року "Українська бронетехніка" також випустила близько 1000 мінометів, що приблизно вдвічі більше, ніж у 2023 році. На початку війни майже всі мінометні снаряди імпортувалися.

Водночас Бельбас зазначив, що через брак фінансування Міністерство оборони не може законтрактувати достатню кількість мінометів у цьому році.

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