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Український бронеавтомобіль "Новатор" витримує удар ворожих FPV-дронів та продовжує рух. ВIДЕО

Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав удар ворожих FPV-дронів та спокійно продовжив рух, виконуючи завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Скадовський захисник".

"ББМ "Новатор" ЗСУ спокійно тримає удар FPV дронів ворога і рухається далі", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що бронеавтомобіль "Новатор" вироблено компанією "Українська бронетехніка".

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Автор: 

українська зброя (193) Українська бронетехніка (53)


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19.07.2025 13:07 Відповісти
Молодці !

але КАЗ треба робити.
без нього - ніяк

.
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19.07.2025 13:15 Відповісти
Нехай вас боженька береже Герої!
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19.07.2025 13:30 Відповісти
Не розумію, невже важко зробити на бронетехніці від FPV активний захист в вигляді автоматичної турелі стріляючої зарядами з сітками чи автоматичниний відстріл сіток з направляючих встановлених по бокам бронетехніки
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19.07.2025 13:37 Відповісти
Чи звичайні лазери з автоматичним наведенням, як у "Термінаторі", або просто джедайські мечі роздати хлопцям на передку. Невже це так важко??!1
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19.07.2025 14:09 Відповісти
 
 