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Український бронеавтомобіль "Новатор" витримує удар ворожих FPV-дронів та продовжує рух. ВIДЕО
Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав удар ворожих FPV-дронів та спокійно продовжив рух, виконуючи завдання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Скадовський захисник".
"ББМ "Новатор" ЗСУ спокійно тримає удар FPV дронів ворога і рухається далі", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що бронеавтомобіль "Новатор" вироблено компанією "Українська бронетехніка".
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але КАЗ треба робити.
без нього - ніяк
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