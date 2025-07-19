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Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдерживает удар вражеских FPV-дронов и продолжает движение. ВИДЕО
Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал удар вражеских FPV-дронов и спокойно продолжил движение, выполняя задание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Скадовский защитник".
"ББМ "Новатор" ВСУ спокойно держит удар FPV дронов врага и движется дальше", - говорится в сообщении.
Бронеавтомобиль "Новатор" произведен компанией "Украинская бронетехника".
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але КАЗ треба робити.
без нього - ніяк
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