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Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдерживает удар вражеских FPV-дронов и продолжает движение. ВИДЕО

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал удар вражеских FPV-дронов и спокойно продолжил движение, выполняя задание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Скадовский защитник".

"ББМ "Новатор" ВСУ спокойно держит удар FPV дронов врага и движется дальше", - говорится в сообщении.

Бронеавтомобиль "Новатор" произведен компанией "Украинская бронетехника".

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Автор: 

украинское оружие (181) Украинская бронетехника (48)


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Порядок!!!))))
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19.07.2025 13:07 Ответить
Молодці !

але КАЗ треба робити.
без нього - ніяк

.
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19.07.2025 13:15 Ответить
Нехай вас боженька береже Герої!
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19.07.2025 13:30 Ответить
Не розумію, невже важко зробити на бронетехніці від FPV активний захист в вигляді автоматичної турелі стріляючої зарядами з сітками чи автоматичниний відстріл сіток з направляючих встановлених по бокам бронетехніки
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19.07.2025 13:37 Ответить
Чи звичайні лазери з автоматичним наведенням, як у "Термінаторі", або просто джедайські мечі роздати хлопцям на передку. Невже це так важко??!1
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19.07.2025 14:09 Ответить
Питання Захисників України, задано до зеленського шмигаля умерова, та Оманського ларьочника, з РНБОУ ???
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19.07.2025 14:49 Ответить
 
 