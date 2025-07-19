Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдерживает удар вражеских FPV-дронов и продолжает движение. ВИДЕО

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" выдержал удар вражеских FPV-дронов и спокойно продолжил движение, выполняя задание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Скадовский защитник".

"ББМ "Новатор" ВСУ спокойно держит удар FPV дронов врага и движется дальше", - говорится в сообщении.

Бронеавтомобиль "Новатор" произведен компанией "Украинская бронетехника".

Также читайте: Минобороны допустило к эксплуатации БпАК UB60D производства "Украинской бронетехники". ФОТОрепортаж