Багі "VOLS" запустять у серійне виробництво, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж
"Українська бронетехніка" розпочинає серійне виробництво багі "VOLS".
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що потужності дозволять виготовляти кілька сотень машина на місяць за умови наявності державного замовлення.
За його словами на фронті є дуже велика потреба у такій техніці.
"Українська бронетехніка" взялася повністю підготувати документацію та компонентну базу для серійного виробництва цих багі.
"Коли ми пішли в Міноборони, і почали робити вимоги до цих багі, ми стикнулися з бюрократичною недолугістю. Там почали з цих багі якісь бронеавтомобілі робити. Вони на вимоги почали бронювати їх, чотири особи туди саджати. А це вже не багі, а автомобіль виходить. І це відображається на їх вартості. Наша ж принципова позиція – це відстоювати ту концепцію, яку диктує нам фронт і користувач цих машин", - сказав Бельбас.
Вартість VOLS не має перевищувати $20 тис. Проте точну ціну наразі озвучувати зарано, оскільки ще не завершено процес кодифікації.
"Наша задача, щоб наш багі був дешевший за пікап. Він має бути швидким та надійним. Такі машини не перекриють функціонал перевезення вантажів у тилу, бо вони створені для виконання бойових задач. Багі можна застосувати на фронті для транспортування поранених, для доставки боєприпасів, для маневреної оборони чи наступу. Можна застосувати для швидкого рейду в тил. Зрозуміло, що пікап ви не візьмете і не поїдете громити тили. А на багі, вчепивши кулемет 12,7 мм, можна поїхати й поганяти трохи ворога", - підсумував Бельбас.
За 20 000 доларів можна придбати 10 мотоциклів - на 20 чоловік.
ДУЖЕ ПОТУЖНО!
Тут кресло і руль з підігрівом, 25 подушек безпеки, аудіосистема, круіз-контроль, парктроник, 12 камер, автопилот и кондиционер на лето. Сигнализация само собой.
був на волонтерському виробництві, яке робить багі на замовлення.
вони купують вживані іномарки з Європи та Штатів й безжалісно ріжуть переробляючи на те, чого потребують військові: маневреність, швидкість, проходимість (серед іншого це досягається зменшенням ваги ТЗ).
