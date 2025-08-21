УКР
Багі "VOLS" запустять у серійне виробництво, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

"Українська бронетехніка" розпочинає серійне виробництво багі "VOLS". 

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що потужності дозволять виготовляти кілька сотень машина на місяць за умови наявності державного замовлення.

За його словами на фронті є дуже велика потреба у такій техніці.

"Українська бронетехніка" взялася повністю підготувати документацію та компонентну базу для серійного виробництва цих багі.

"Коли ми пішли в Міноборони, і почали робити вимоги до цих багі, ми стикнулися з бюрократичною недолугістю. Там почали з цих багі якісь бронеавтомобілі робити. Вони на вимоги почали бронювати їх, чотири особи туди саджати. А це вже не багі, а автомобіль виходить. І це відображається на їх вартості. Наша ж принципова позиція – це відстоювати ту концепцію, яку диктує нам фронт і користувач цих машин", - сказав Бельбас.

Вартість VOLS не має перевищувати $20 тис. Проте точну ціну наразі озвучувати зарано, оскільки ще не завершено процес кодифікації.

"Наша задача, щоб наш багі був дешевший за пікап. Він має бути швидким та надійним. Такі машини не перекриють функціонал перевезення вантажів у тилу, бо вони створені для виконання бойових задач. Багі можна застосувати на фронті для транспортування поранених, для доставки боєприпасів, для маневреної оборони чи наступу. Можна застосувати для швидкого рейду в тил. Зрозуміло, що пікап ви не візьмете і не поїдете громити тили. А на багі, вчепивши кулемет 12,7 мм, можна поїхати й поганяти трохи ворога", - підсумував Бельбас.

+5
"Вартість VOLS не має перевищувати $20 тис ... " - фігасе? Можливо, я щось не розумію, але за 25 тис купа гарних авто, а тут за колеса з рамою і мотором на 2-х людей - 20?
показати весь коментар
21.08.2025 13:12
+4
Їх треба було ще позавчора
показати весь коментар
21.08.2025 12:51
+4
БТР "Козак" поновили виробництво, чи знову не на часі? Він був на часі і при Кучмі, і при Ющенко і при янкуовичі і при Порошенко. Тільки при клоунах проект закрили.
показати весь коментар
21.08.2025 13:03
Їх треба було ще позавчора
показати весь коментар
21.08.2025 12:51
БТР "Козак" поновили виробництво, чи знову не на часі? Він був на часі і при Кучмі, і при Ющенко і при янкуовичі і при Порошенко. Тільки при клоунах проект закрили.
показати весь коментар
21.08.2025 13:03
оцінку мають давати військові. На передовій.
показати весь коментар
21.08.2025 13:07
Може краще за ці гроші закупити мотоцикли? Вже готові. А не видумути велосипед?
За 20 000 доларів можна придбати 10 мотоциклів - на 20 чоловік.
показати весь коментар
21.08.2025 13:09
показати весь коментар
21.08.2025 13:14
Те що потрібно.
показати весь коментар
21.08.2025 13:16
я щось заплутався. "починає серійне виробництво" і "потужності декілька сотен у місяць за умови при наявності держзамовлення". А хто зараз оплачує банкет? Волонтери і військові із своєї кишені?
ДУЖЕ ПОТУЖНО!
ДУЖЕ ПОТУЖНО!
показати весь коментар
21.08.2025 13:10
"Вартість VOLS не має перевищувати $20 тис ... " - фігасе? Можливо, я щось не розумію, але за 25 тис купа гарних авто, а тут за колеса з рамою і мотором на 2-х людей - 20?
показати весь коментар
21.08.2025 13:12
Комусь хочеться погратись, покататись на багі.
показати весь коментар
21.08.2025 13:18
Ти нічого не розумієш!
Тут кресло і руль з підігрівом, 25 подушек безпеки, аудіосистема, круіз-контроль, парктроник, 12 камер, автопилот и кондиционер на лето. Сигнализация само собой.
показати весь коментар
21.08.2025 13:23
Все це буде в того хто проверне цю оборудку.
показати весь коментар
21.08.2025 13:32
ЗЕлена *уйня три роки запускає серійне виробництво від снарядів до фламінго, а в армії як небуло нічого так і нема...
показати весь коментар
21.08.2025 13:12
За 20 000 баксов можна у Тойоти і Міцубісі новеньких Джипів накупити оптом.
показати весь коментар
21.08.2025 13:13
Так отож
показати весь коментар
21.08.2025 13:17
щоби що, щоб потім за додатквий кошт переробляти їх на багі?
був на волонтерському виробництві, яке робить багі на замовлення.
вони купують вживані іномарки з Європи та Штатів й безжалісно ріжуть переробляючи на те, чого потребують військові: маневреність, швидкість, проходимість (серед іншого це досягається зменшенням ваги ТЗ).
показати весь коментар
21.08.2025 13:26
@щось зробили: «це ж скільки грошей на цьому вкрали!!!!!111»

@щось ще не зробили: «це ж ВСІ гроші вкрали!!!11»
показати весь коментар
21.08.2025 13:17
Мамкини конструктори зже розказують, як вони за 20 кілобаксів куплять зірку смерті. 🤣
показати весь коментар
21.08.2025 13:19
Чотири роки війни - видумують постійно якусь херню.
показати весь коментар
21.08.2025 13:20
за 20К можна нову автівку з автосалону придбати, щось типу Дастера на мінімалках, або Шкоду Рапід. Буде гарантія, кондиціонер, комфорт та всі інші атрибути ********* авто. Впевнений що якби міноборони було трохи більш ініциативне - могли б вже давно домовитись з японцями, щоб вони нам виділили зборочну лінію Міцубісі Л200, і кліпали їх як гарячі пиріжки під гарантований контракт з МО. Впевнений що і ціну б зробили таку ж як коштує це баггі. А за що тут 20К хоче виробник? Дуже цікаво
показати весь коментар
21.08.2025 13:39
Тут платитиме хтось з партнерів. Хай попробують не заплатити.
показати весь коментар
21.08.2025 13:46
 
 