Нам кажуть, що є потреба на все, що ми виробляємо, але на це немає коштів, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Державі варто залучати міжнародні кошти для фінансування підприємств ОПК.

Про це в інтерв'ю Бізнес.Цензор розповів гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

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Проблеми ОПК

За словами Бельбаса, наразі у підприємств є проблема із замовленням.

"Наприклад, міномети ми всі виробили ще влітку, річну програму закрили в червні. Виготовлення бронеавтомобілів закінчили понад місяць тому, зараз уже контрактів немає. Єдині контракти, що ще йдуть – це по боєприпасах", - пояснив він.

Гендиректор "Української бронетехніки" вважає, що держава катастрофічно не допрацьовує насамперед в питанні залучення коштів зовнішнього фінансування.

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"По-перше, в питаннях залучення західних коштів неприпустимим є замикання каналів комунікації на себе, тобто на повʼязані компанії. В нинішній ситуації над розвʼязанням фінансових проблем мають працювати всі – від урядовців, політиків, дипломатів до військових та виробників.

По-друге, розподіл фінансування має бути прозорим та зрозумілим як для учасників ринку, так і для представників західних інституцій. Це питання компетенції та довіри", - зазначив він.

Бельбас зауважив, що на Заході багато коштів, а в Україні багато незавантажених підприємств.

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"Але… Наведу простий приклад. Нам кажуть: "Ми вашу продукцію на експорт дати не можемо, бо є потреба в бронеавтомобілях. У всьому, що ви виробляєте, є потреба, але на це коштів немає". На що я у відповідь кажу: "А дайте тоді мені будь ласка перелік проєктів міжнародного фінансування, куди ви нас подали, щоби профінансувати". І тут починається мовчанка.

Така ситуація не призводить до розширення ринку, до збільшення обсягів виробництва всіма виробниками", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із генеральним директором "Української бронетехніки" Владиславом Бельбасом читайте за посиланням.

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Більше про експорт зброї

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.

Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.

У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.

Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

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