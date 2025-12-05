Підприємства ОПК готові робити більше зброї, бракує лише фінансування, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас
Приватні виробники озброєння сьогодні здатні виготовляти значно більше зброї, ніж держава може закупити.
Про це повідомила пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що цьогоріч індустрія в Україні перейшла в режим, коли можливості виробництва значно перевищують можливості фінансування.
"У 2025 році всі виробники масштабувалися та шукають кошти, оскільки внутрішнього бюджету не вистачає для закупівлі всього, що потрібно фронту, і всього, що ми здатні виробляти… Компанії кажуть: дайте фінансування, ми готові робити більше", - пояснив він.
Цьогоріч "Українська бронетехніка" представила FPV-дрон зі стандартизованим 60-мм боєприпасом, наземний комплекс "Протектор", завершила кодифікацію "Варти-2" та створила нові модифікації "Новатора" - від медичних до інженерних.
Брак фінансування
Проте компанія стикається із нестачею фінансування закупівель.
"Що стосується бронеавтомобілів, то у 2025 році ми випустили подвоєну кількість порівняно з попереднім роком. Щодо мінометів - десь на тому ж рівні: понад тисячу мінометів на рік ми постачаємо Збройним силам… Ми могли б виготовити значно більше, але маємо брак фінансування" - зазначив Бельбас.
Гендиректор компанії каже, що у планах є виробництво ракет та БпЛА.
"Щось летальне та цікаве… Зараз запускаємо кілька проєктів з іноземними урядами, ймовірно, до кінця року про них стане відомо. Далі – масштабування, масштабування, масштабування", - підсумував він.
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1,5 млрд гривень на єдиний блаблафон, щоб показували "правильні новини" кріпакам.
Збільшити фінансування ОП та зарплати депутатам і чиновникам.
Підняти зарплату суддям, прокурорам, силовикам.
Оновити автопарк кортежу президента.
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Тут не до оборонки!