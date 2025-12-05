Підприємства ОПК готові робити більше зброї, бракує лише фінансування, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Приватні виробники озброєння сьогодні здатні виготовляти значно більше зброї, ніж держава може закупити.

Про це повідомила пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що цьогоріч індустрія в Україні перейшла в режим, коли можливості виробництва значно перевищують можливості фінансування.

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"У 2025 році всі виробники масштабувалися та шукають кошти, оскільки внутрішнього бюджету не вистачає для закупівлі всього, що потрібно фронту, і всього, що ми здатні виробляти… Компанії кажуть: дайте фінансування, ми готові робити більше", - пояснив він.

Цьогоріч "Українська бронетехніка" представила FPV-дрон зі стандартизованим 60-мм боєприпасом, наземний комплекс "Протектор", завершила кодифікацію "Варти-2" та створила нові модифікації "Новатора" - від медичних до інженерних.

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Брак фінансування

Проте компанія стикається із нестачею фінансування закупівель.

"Що стосується бронеавтомобілів, то у 2025 році ми випустили подвоєну кількість порівняно з попереднім роком. Щодо мінометів - десь на тому ж рівні: понад тисячу мінометів на рік ми постачаємо Збройним силам… Ми могли б виготовити значно більше, але маємо брак фінансування" - зазначив Бельбас.

Гендиректор компанії каже, що у планах є виробництво ракет та БпЛА.

"Щось летальне та цікаве… Зараз запускаємо кілька проєктів з іноземними урядами, ймовірно, до кінця року про них стане відомо. Далі – масштабування, масштабування, масштабування", - підсумував він.

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