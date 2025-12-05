УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16799 відвідувачів онлайн
Новини ОПК України
1 005 20

Підприємства ОПК готові робити більше зброї, бракує лише фінансування, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Проблеми ОПК в Україні у 2025 році: що сказав Бельбас?

Приватні виробники озброєння сьогодні здатні виготовляти значно більше зброї, ніж держава може закупити.

Про це повідомила пресслужба NAUDI, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас заявив, що цьогоріч індустрія в Україні перейшла в режим, коли можливості виробництва значно перевищують можливості фінансування.

Читайте: Україна має потужності для виготовлення техніки на $35 млрд, проте виготовляється лише на $15 млрд, - Бельбас

"У 2025 році всі виробники масштабувалися та шукають кошти, оскільки внутрішнього бюджету не вистачає для закупівлі всього, що потрібно фронту, і всього, що ми здатні виробляти… Компанії кажуть: дайте фінансування, ми готові робити більше", - пояснив він.

Цьогоріч "Українська бронетехніка" представила FPV-дрон зі стандартизованим 60-мм боєприпасом, наземний комплекс "Протектор", завершила кодифікацію "Варти-2" та створила нові модифікації "Новатора" - від медичних до інженерних.

Також читайте: Ще у 2020 році ми говорили, що за безпілотними системами буде майбутнє, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Брак фінансування

Проте компанія стикається із нестачею фінансування закупівель.

"Що стосується бронеавтомобілів, то у 2025 році ми випустили подвоєну кількість порівняно з попереднім роком. Щодо мінометів - десь на тому ж рівні: понад тисячу мінометів на рік ми постачаємо Збройним силам… Ми могли б виготовити значно більше, але маємо брак фінансування" - зазначив Бельбас.

Гендиректор компанії каже, що у планах є виробництво ракет та БпЛА.

"Щось летальне та цікаве… Зараз запускаємо кілька проєктів з іноземними урядами, ймовірно, до кінця року про них стане відомо. Далі – масштабування, масштабування, масштабування", - підсумував він.

Читайте: Підприємства ОПК змушені самотужки відновлювати виробництво після обстрілів: це призводить до зривів контрактів

Проблеми ОПК в Україні у 2025 році: що сказав Бельбас?

Автор: 

ОПК (419) Бельбас Владислав (43) Українська бронетехніка (81) NAUDI (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
корупційна маржа 20%, при ВВП 60 млрд це 12 млрд дол додатково щороку

Цього б хватило щоб ракетами знести все в РФ включно до пішоходних переходів
показати весь коментар
05.12.2025 15:42 Відповісти
+8
Памятаю,,коли прийшов до влади Порошенко в казні було 109000грн Постановою ВР зменшили всім міністрам і депутатам ВР зарплати до мінімума І так було довгий час А що зараз витворяють "нові ліца" весь час збільшують собі зарплату ,розширюють бюрократичні різні комітети, наглядові ради іт. ін з колосальними зарплатами А які зарплати в продажній судовій системі????!!!! 73% -ні----ви цього хотіли???
показати весь коментар
05.12.2025 16:02 Відповісти
+7
Ну це ж не телемарафон чи нікчемний ОП, щоб отримувати фінансування від держави!
показати весь коментар
05.12.2025 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На зарплату народним обранцям вистачає?
показати весь коментар
05.12.2025 15:39 Відповісти
Підприємствам ОПК з 2014 по 2019 рік авансами роздали мільярди доларів, де зброя та техніка ще по тим контрактам? Отож! Те що підприємтсво Авакова хоче грошей, це зрозуміло, так чому не виходять на зовнішні ринки і не пробують продати свої подєлкі іноземцям? Чи ніхто не хоче купляти суперпродукцію Авакова? Ще рюкзаки з водопровідних труб пам'ятають!
показати весь коментар
05.12.2025 16:26 Відповісти
В тані крупи витрусити ничку парів в дупі не вистачає 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
05.12.2025 18:48 Відповісти
Zевладі видніше. )(уйло би міг припинити військові діі на час виборів Президента Украіни.
показати весь коментар
05.12.2025 15:41 Відповісти
)(уйло боіться, що виберуть патріота Украіни.
показати весь коментар
05.12.2025 15:43 Відповісти
корупційна маржа 20%, при ВВП 60 млрд це 12 млрд дол додатково щороку

Цього б хватило щоб ракетами знести все в РФ включно до пішоходних переходів
показати весь коментар
05.12.2025 15:42 Відповісти
35 мінімум. Врахуй інше. Потягне більше.
показати весь коментар
05.12.2025 15:45 Відповісти
готові, але ніц не маємо для того і немає кому, а гроші дайте і зараз.
показати весь коментар
05.12.2025 15:47 Відповісти
Ну це ж не телемарафон чи нікчемний ОП, щоб отримувати фінансування від держави!
показати весь коментар
05.12.2025 15:49 Відповісти
Поищите финансирование у Зе и его команды))))
показати весь коментар
05.12.2025 15:50 Відповісти
Деньги ушли на повышение содержание депутатов Рады, которые они сами себе и начислили.
Война им пофиг, раз они до сих пор дружат с 5 колоной - фракцией ОПСЖ
показати весь коментар
05.12.2025 15:59 Відповісти
Ні яких грошей не хвате якщо так красти.З всього серіала "Слуга народа" бачив чи рекламу,чи кадри де Голобородько в Верховній Раді пуляє з вогнепальної зброї по депутатам.Можливо йому зайти та припугнути реально своїх "Слуг",так звану монобільшість,щоб знайшли кошти,в тому числі урізавши собі зарплату
показати весь коментар
05.12.2025 16:01 Відповісти
Памятаю,,коли прийшов до влади Порошенко в казні було 109000грн Постановою ВР зменшили всім міністрам і депутатам ВР зарплати до мінімума І так було довгий час А що зараз витворяють "нові ліца" весь час збільшують собі зарплату ,розширюють бюрократичні різні комітети, наглядові ради іт. ін з колосальними зарплатами А які зарплати в продажній судовій системі????!!!! 73% -ні----ви цього хотіли???
показати весь коментар
05.12.2025 16:02 Відповісти
Фінансування двушечками в москву тече
показати весь коментар
05.12.2025 16:04 Відповісти
Людей вже бракує у всіх галузях не кажучи вже про впк
показати весь коментар
05.12.2025 16:04 Відповісти
Украина может стать европейской сверхдержавой. Стратегия победы от лорда Гласмана /№1059/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=uEkF3ovHRTA
показати весь коментар
05.12.2025 16:11 Відповісти
Яке може бути фінансування оборонки?
Кріпакам потрібно роздати по 1000 гривень!
Безкоштовні 3000 км збитковою Укрзалізницею профінансувати.
1,5 млрд гривень на єдиний блаблафон, щоб показували "правильні новини" кріпакам.
Збільшити фінансування ОП та зарплати депутатам і чиновникам.
Підняти зарплату суддям, прокурорам, силовикам.
Оновити автопарк кортежу президента.
Не розхитуйте човника!
Тут не до оборонки!
показати весь коментар
05.12.2025 16:21 Відповісти
А щє в кожному штабі, в кожній бригаді і в "ЦВА" і в усіх відомствах є потужний кейс посад "речник", прессекретар і прочіє
показати весь коментар
05.12.2025 20:15 Відповісти
Асфальт під час війни більш важливий, ніж якась бронетехніка.
показати весь коментар
05.12.2025 16:51 Відповісти
Дороги, марафон, міліція, поліція, судді , депутати, преміум-джипи для ДСО.... Кілька міл'ярдів наОптимізувати запросто
показати весь коментар
05.12.2025 20:14 Відповісти
 
 