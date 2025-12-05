Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Частные производители вооружения сегодня способны производить значительно больше оружия, чем государство может закупить.

Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что в этом году индустрия в Украине перешла в режим, когда возможности производства значительно превышают возможности финансирования.

Читайте: Украина имеет мощности для производства техники на $35 млрд, однако производится только на $15 млрд, - Бельбас

"В 2025 году все производители масштабировались и ищут средства, поскольку внутреннего бюджета не хватает для закупки всего, что нужно фронту, и всего, что мы способны производить... Компании говорят: дайте финансирование, мы готовы делать больше", - пояснил он.

В этом году "Украинская бронетехника" представила FPV-дрон со стандартизированным 60-мм боеприпасом, наземный комплекс "Протектор", завершила кодификацию "Варты-2" и создала новые модификации "Новатора" - от медицинских до инженерных.

Читайте также: Еще в 2020 году мы говорили, что за беспилотными системами будет будущее, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Нехватка финансирования

Однако компания сталкивается с недостатком финансирования закупок.

"Что касается бронеавтомобилей, то в 2025 году мы выпустили вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Что касается минометов - где-то на том же уровне: более тысячи минометов в год мы поставляем Вооруженным силам... Мы могли бы изготовить значительно больше, но у нас не хватает финансирования", - отметил Бельбас.

Гендиректор компании говорит, что в планах есть производство ракет и БПЛА.

"Что-то летальное и интересное... Сейчас запускаем несколько проектов с иностранными правительствами, вероятно, до конца года о них станет известно. Далее - масштабирование, масштабирование, масштабирование", - подытожил он.

Читайте: Предприятия ОПК вынуждены самостоятельно восстанавливать производство после обстрелов: это приводит к срывам контрактов