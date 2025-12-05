РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости ОПК Украины
532 17

Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Проблемы ОПК в Украине в 2025 году: что сказал Бельбас?

Частные производители вооружения сегодня способны производить значительно больше оружия, чем государство может закупить.

Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что в этом году индустрия в Украине перешла в режим, когда возможности производства значительно превышают возможности финансирования.

Читайте: Украина имеет мощности для производства техники на $35 млрд, однако производится только на $15 млрд, - Бельбас

"В 2025 году все производители масштабировались и ищут средства, поскольку внутреннего бюджета не хватает для закупки всего, что нужно фронту, и всего, что мы способны производить... Компании говорят: дайте финансирование, мы готовы делать больше", - пояснил он.

В этом году "Украинская бронетехника" представила FPV-дрон со стандартизированным 60-мм боеприпасом, наземный комплекс "Протектор", завершила кодификацию "Варты-2" и создала новые модификации "Новатора" - от медицинских до инженерных.

Читайте также: Еще в 2020 году мы говорили, что за беспилотными системами будет будущее, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Нехватка финансирования

Однако компания сталкивается с недостатком финансирования закупок.

"Что касается бронеавтомобилей, то в 2025 году мы выпустили вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Что касается минометов - где-то на том же уровне: более тысячи минометов в год мы поставляем Вооруженным силам... Мы могли бы изготовить значительно больше, но у нас не хватает финансирования", - отметил Бельбас.

Гендиректор компании говорит, что в планах есть производство ракет и БПЛА.

"Что-то летальное и интересное... Сейчас запускаем несколько проектов с иностранными правительствами, вероятно, до конца года о них станет известно. Далее - масштабирование, масштабирование, масштабирование", - подытожил он.

Читайте: Предприятия ОПК вынуждены самостоятельно восстанавливать производство после обстрелов: это приводит к срывам контрактов

Проблемы ОПК в Украине в 2025 году: что сказал Бельбас?

Автор: 

ОПК (227) Бельбас Владислав (26) Украинская бронетехника (55) NAUDI (27)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
корупційна маржа 20%, при ВВП 60 млрд це 12 млрд дол додатково щороку

Цього б хватило щоб ракетами знести все в РФ включно до пішоходних переходів
показать весь комментарий
05.12.2025 15:42 Ответить
+3
Ну це ж не телемарафон чи нікчемний ОП, щоб отримувати фінансування від держави!
показать весь комментарий
05.12.2025 15:49 Ответить
+3
Памятаю,,коли прийшов до влади Порошенко в казні було 109000грн Постановою ВР зменшили всім міністрам і депутатам ВР зарплати до мінімума І так було довгий час А що зараз витворяють "нові ліца" весь час збільшують собі зарплату ,розширюють бюрократичні різні комітети, наглядові ради іт. ін з колосальними зарплатами А які зарплати в продажній судовій системі????!!!! 73% -ні----ви цього хотіли???
показать весь комментарий
05.12.2025 16:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На зарплату народним обранцям вистачає?
показать весь комментарий
05.12.2025 15:39 Ответить
Підприємствам ОПК з 2014 по 2019 рік авансами роздали мільярди доларів, де зброя та техніка ще по тим контрактам? Отож! Те що підприємтсво Авакова хоче грошей, це зрозуміло, так чому не виходять на зовнішні ринки і не пробують продати свої подєлкі іноземцям? Чи ніхто не хоче купляти суперпродукцію Авакова? Ще рюкзаки з водопровідних труб пам'ятають!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:26 Ответить
Zевладі видніше. )(уйло би міг припинити військові діі на час виборів Президента Украіни.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:41 Ответить
)(уйло боіться, що виберуть патріота Украіни.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:43 Ответить
корупційна маржа 20%, при ВВП 60 млрд це 12 млрд дол додатково щороку

Цього б хватило щоб ракетами знести все в РФ включно до пішоходних переходів
показать весь комментарий
05.12.2025 15:42 Ответить
35 мінімум. Врахуй інше. Потягне більше.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:45 Ответить
готові, але ніц не маємо для того і немає кому, а гроші дайте і зараз.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:47 Ответить
Ну це ж не телемарафон чи нікчемний ОП, щоб отримувати фінансування від держави!
показать весь комментарий
05.12.2025 15:49 Ответить
Поищите финансирование у Зе и его команды))))
показать весь комментарий
05.12.2025 15:50 Ответить
Деньги ушли на повышение содержание депутатов Рады, которые они сами себе и начислили.
Война им пофиг, раз они до сих пор дружат с 5 колоной - фракцией ОПСЖ
показать весь комментарий
05.12.2025 15:59 Ответить
Ні яких грошей не хвате якщо так красти.З всього серіала "Слуга народа" бачив чи рекламу,чи кадри де Голобородько в Верховній Раді пуляє з вогнепальної зброї по депутатам.Можливо йому зайти та припугнути реально своїх "Слуг",так звану монобільшість,щоб знайшли кошти,в тому числі урізавши собі зарплату
показать весь комментарий
05.12.2025 16:01 Ответить
Памятаю,,коли прийшов до влади Порошенко в казні було 109000грн Постановою ВР зменшили всім міністрам і депутатам ВР зарплати до мінімума І так було довгий час А що зараз витворяють "нові ліца" весь час збільшують собі зарплату ,розширюють бюрократичні різні комітети, наглядові ради іт. ін з колосальними зарплатами А які зарплати в продажній судовій системі????!!!! 73% -ні----ви цього хотіли???
показать весь комментарий
05.12.2025 16:02 Ответить
Фінансування двушечками в москву тече
показать весь комментарий
05.12.2025 16:04 Ответить
Людей вже бракує у всіх галузях не кажучи вже про впк
показать весь комментарий
05.12.2025 16:04 Ответить
Украина может стать европейской сверхдержавой. Стратегия победы от лорда Гласмана /№1059/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=uEkF3ovHRTA
показать весь комментарий
05.12.2025 16:11 Ответить
Яке може бути фінансування оборонки?
Кріпакам потрібно роздати по 1000 гривень!
Безкоштовні 3000 км збитковою Укрзалізницею профінансувати.
1,5 млрд гривень на єдиний блаблафон, щоб показували "правильні новини" кріпакам.
Збільшити фінансування ОП та зарплати депутатам і чиновникам.
Підняти зарплату суддям, прокурорам, силовикам.
Оновити автопарк кортежу президента.
Не розхитуйте човника!
Тут не до оборонки!
показать весь комментарий
05.12.2025 16:21 Ответить
Асфальт під час війни більш важливий, ніж якась бронетехніка.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:51 Ответить
 
 