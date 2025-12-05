Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас
Частные производители вооружения сегодня способны производить значительно больше оружия, чем государство может закупить.
Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас заявил, что в этом году индустрия в Украине перешла в режим, когда возможности производства значительно превышают возможности финансирования.
"В 2025 году все производители масштабировались и ищут средства, поскольку внутреннего бюджета не хватает для закупки всего, что нужно фронту, и всего, что мы способны производить... Компании говорят: дайте финансирование, мы готовы делать больше", - пояснил он.
В этом году "Украинская бронетехника" представила FPV-дрон со стандартизированным 60-мм боеприпасом, наземный комплекс "Протектор", завершила кодификацию "Варты-2" и создала новые модификации "Новатора" - от медицинских до инженерных.
Нехватка финансирования
Однако компания сталкивается с недостатком финансирования закупок.
"Что касается бронеавтомобилей, то в 2025 году мы выпустили вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Что касается минометов - где-то на том же уровне: более тысячи минометов в год мы поставляем Вооруженным силам... Мы могли бы изготовить значительно больше, но у нас не хватает финансирования", - отметил Бельбас.
Гендиректор компании говорит, что в планах есть производство ракет и БПЛА.
"Что-то летальное и интересное... Сейчас запускаем несколько проектов с иностранными правительствами, вероятно, до конца года о них станет известно. Далее - масштабирование, масштабирование, масштабирование", - подытожил он.
Цього б хватило щоб ракетами знести все в РФ включно до пішоходних переходів
Война им пофиг, раз они до сих пор дружат с 5 колоной - фракцией ОПСЖ
https://www.youtube.com/watch?v=uEkF3ovHRTA
Кріпакам потрібно роздати по 1000 гривень!
Безкоштовні 3000 км збитковою Укрзалізницею профінансувати.
1,5 млрд гривень на єдиний блаблафон, щоб показували "правильні новини" кріпакам.
Збільшити фінансування ОП та зарплати депутатам і чиновникам.
Підняти зарплату суддям, прокурорам, силовикам.
Оновити автопарк кортежу президента.
Не розхитуйте човника!
Тут не до оборонки!