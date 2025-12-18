Якщо не давати підприємствам ОПК можливості для експорту, вони всі виїдуть за кордон, - Бельбас
Якщо зняти барʼєри в експорті озброєння за кордон, чогось драматичного в Україні з точки зору забезпечення армії не станеться.
Про це в інтерв'ю Бізнес.Цензор заявив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.
Що відомо?
"Одна з найбільших проблем України в тому, що ми не дозволяємо експорт, але водночас виробники вже мають дублюючі виробництва за кордоном, давно туди передали документацію і розгортають своє виробництво", вважає він.
За словами Бельбаса, держава це забороняє, це незаконна передача технологій.
"І якщо ми не будемо давати можливості цим підприємствам експортувати, вони всі виїдуть. А коли вони спробують, наскільки легше за кордоном працювати, ніж у нас, вони в житті не захочуть повернутися сюди. Бо за кордоном дійсно легше працювати, обʼєктивно легше", - пояснив гендиректор "Української бронетехніки".
Бельбас вважає, що на ринку немає вакууму.
"Якщо ми знімемо барʼєри в експорті, чогось драматичного в Україні з точки зору забезпечення армії не станеться", - додав він.
Повний текст інтерв'ю із гендиректором "Української бронетехніки" для Бізнес.Цензор читайте за посиланням.
Більше про експорт зброї
- Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.
- Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.
- У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.
- Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.
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