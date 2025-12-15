Україна готує відкриття в Берліні офісу з експорту зброї, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку запуску в Берліні одного з перших закордонних офісів, який займатиметься експортом українського озброєння та спільними виробничими проєктами з Німеччиною.

Про це глава держави сказав під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відкриття офісу

"Ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї, спільними виробничими проєктами з Німеччиною", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що "саме Німеччина є одним з найбільших наших торговельних партнерів в Європі, і так буде залишатись і надалі".

"І це одне з ключових завдань нашого уряду - залучати більше компаній, більше контрактів з Німеччиною", - заявив Зеленський.

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Спільне оборонне виробництво

Також очільник держави заявив, що під час війни Україна не тільки звертається по допомогу, але й пропонує спільне оборонне виробництво.

"Дуже важливо, що Україна у час такої війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але й пропонує спільні проєкти, спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас", - сказав Зеленський.

Більше про експорт зброї

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.

Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.

У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.

Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

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