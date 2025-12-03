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Новини Експорт української зброї
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Експорт зброї може принести Україні до 100 млрд гривень, - міністр фінансів Марченко

Марченко оцінив доходи від експорту озброєння України

Експорт українського озброєння, за оцінками уряду, може принести країні до 100 мільярдів гривень додатково.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на майданчику "Нової країни", цитує LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Які потенційні переваги

На його думку, якщо Україна відкриє частково експорт озброєння, це може принести потенційні обсяги доходів.

"Оцінки різняться залежно від того, яка буде потреба в цьому озброєнні в Збройних Сил. Але ці питання активно дискутуються, є досить висока ймовірність, що це рішення буде ухвалено. Ймовірно, за нашими розрахунками, експорт озброєння може принести до 100 млрд грн додатково — це та можливість, яка виникає при відкритті у тих умовах, у яких на той момент це обговорювалося", - сказав Марченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відновлення експорту надлишку зброї дозволить зберегти ОПК та залучити кошти, - РНБО

Більше про експорт зброї

  • Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.
  • Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.
  • У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.
  • Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

Читайте також: Україна готова експортувати морські дрони та окремі артсистеми, — Зеленський

Автор: 

зброя (7911) експорт (4916) українська зброя (211) Марченко Сергій (586)
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Топ коментарі
+19
Може принести. Ринок азартних ігор теж міг принести. Угода про копалини може принести.
Але поки, тільки Міндіч може стабільно двушку на мосву принести
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03.12.2025 18:49 Відповісти
+9
******** нема покою. А чим ВСУ воювати буде це муділо не хоче сказати?
Вся ця зброя опиниться у кацапів і буде бити проти нас.
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03.12.2025 18:53 Відповісти
+6
0 грн це також до 100млрд.
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03.12.2025 18:50 Відповісти
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Може принести. Ринок азартних ігор теж міг принести. Угода про копалини може принести.
Але поки, тільки Міндіч може стабільно двушку на мосву принести
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03.12.2025 18:49 Відповісти
Продається легально! дуже багато безакцизних цигарок.

Просто в кіосках.

А ще у мене індикатор чесної правоохоронної системи: доки валютні міняйли спокійнісінько стоять в різних місцях не ховаючись, доти не може бути й мови про чесну поліцію...
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03.12.2025 19:02 Відповісти
Честная полиция, это прямое продолжение и следствие честной политики честного президента, честной вр, честного кабмина, честной судебной ветви власти. Честная система никогда не пропустит внутрь не честных 😅
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04.12.2025 06:00 Відповісти
Частково з Вами згодний. Але всі наші проблеми лежать в етичній площині.
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04.12.2025 08:10 Відповісти
Це, як в анекдоті про "перспективи", та реальність? "У перспективі - ми мілліонери... А в реальності маємо трьох бл*дєй...".
На фронті хлопці "криком кричать", що не вистачає дронів, а ці торгаші їх продавать ьзібралися!
Практична порада: домовиться з урядами країн, які прийняли біженців, що їх "прошерстили"... Не хочуть повертать мобконтингент на Батьківщину - хай ставлять ультиматум: "Або в Україну - або на військове виробництво..." Не хочуть воювать - хай клепають для України зброю та **********... А то сидять, і займаються "збором урожаю груш, російським методом...".
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03.12.2025 19:04 Відповісти
0 грн це також до 100млрд.
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03.12.2025 18:50 Відповісти
"Керований" екпорт принесе новому єрмку хіба що щось
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03.12.2025 18:52 Відповісти
******** нема покою. А чим ВСУ воювати буде це муділо не хоче сказати?
Вся ця зброя опиниться у кацапів і буде бити проти нас.
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03.12.2025 18:53 Відповісти
Вона й так опиняється у кацапів, більша частина звісно з нюансом, але є й чимало захопленої. Мова йде про незалежних виробників які б могли наростити виробництво за рахунок надходження коштів з ЄС.
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03.12.2025 20:11 Відповісти
Таке враження шо наши СОУ забезпечені всім необхідним на 111%.
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03.12.2025 18:54 Відповісти
На єтам тоже можна Печерськ скупати?
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03.12.2025 18:59 Відповісти
у зелених дегенератів всі міністри фінансів їбануті?
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03.12.2025 18:59 Відповісти
А чого? Якщо рожеві фламінги почати продавати, то може й допомоги союзників не знадобиться. Їх же ж по три штуки на тиждень клєпають? Вартість десь 500 тисяч долярів за одиницю. Ну ось і рахуємо.
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03.12.2025 19:00 Відповісти
До речі,щоб не трапилося як з стугнами в 22р,на експорт гнали а міноборони не закупляло і добре що готову партію арабам не встигли відправити.Тому і проскакують фото стугн на фронті пісочного кольору і арабською мрвою блоки керування
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03.12.2025 19:00 Відповісти
Добре що її директор заводу самовільно передав ЗСУ а то б орки розбили ракетами та і з кінцями. Волонтери їх вивозили аж на початку березня.
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03.12.2025 19:47 Відповісти
https://gazeta-fp.com.ua/news/patriotiv-yaki-vryatuvali-stugni-pereslidue-dbr---taras-chornovil
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03.12.2025 20:25 Відповісти
Цікаво а хто буде її виробляти? Роботи? Бачачи з якою потужністю виловлюють звичайних робітників на вулицях і по дефіцитах у вакаансіях то навіть стільки не виробимо
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03.12.2025 19:17 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02FSfKgS9Gr7RhxtQradQrXTo3pcfh4jAFaGQkynASr6wz9YNjzHfoMm9qhumstSh2l?__cft__[0]=AZU5IaZWwm4i6HmvxdjK0UfySI8dDPOsgJKDdq2g6KrOgvCK4wExuNQUuQ9Vrd0A1k1AS9WEffpU6oFBYloHPJnZw5HYVS-AzHnyynK2jRdW4V-RcCo9BvjqmaAHnF1fUKsjrGPs-CngvonWL-VaM4YmWqqI_EFTIZg9tnIb1V1jBi9wsq9uaybCJBp0W1bJjsM&__tn__=%2CO%2CP-R «Військові просили - ми зробили. Це нові ударні українські БПЛА, які битимуть ворога там, де він на нас не чекає», - сьогодні написав у соцмережах п'ятий Президент Петро Порошенко.
Тим часом не підприємстві ВПК, афільованому з Петром Порошенком, за рахунок волонтерських коштів (ГО "Справа Громад") та Фонду Петра Порошенка освоїли виробництво більших та потужніших за маленькі fpv дрони середньго класу під назвою FPV-«Блискавка».
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долаюти відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Сьогодні до ЗСУ передано сто перших таких літачків.
«Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і «стратегічні комунікації» (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам - ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу», - наголошує Петро Порошенко.
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03.12.2025 19:21 Відповісти
українська армія, в такому випадку , буде воювати "новітньою зброєю від Кулєби" штиковими лопатами
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03.12.2025 19:27 Відповісти
А схема буде проста ми виробляємо якусь зброю, вона екпортується з України по 300 у.е. а продається офшорній Роги і копита та продає по 1000 назад в ЗСУ уже як інший виріб , все може фізично і нікуди з України не поїхати, тільки по документах.

Якщо у нас стільки можливостей для виробництва зброї, то ху...лі ми міни, РСЗО та ракети не можемо робити, хоча б просту балістику на керосіні.
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03.12.2025 19:51 Відповісти
Це марення ! Нехай роблять ту зброю що потрібна для фронту.
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03.12.2025 21:32 Відповісти
Нецелевое использование ОПК во время войны - это государственная измена. Как и не признание состояния войны. Гнидам следует об этом помнить.
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04.12.2025 05:53 Відповісти
 
 