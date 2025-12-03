Експорт зброї може принести Україні до 100 млрд гривень, - міністр фінансів Марченко

Експорт українського озброєння, за оцінками уряду, може принести країні до 100 мільярдів гривень додатково.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на майданчику "Нової країни", цитує LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Які потенційні переваги

На його думку, якщо Україна відкриє частково експорт озброєння, це може принести потенційні обсяги доходів.

"Оцінки різняться залежно від того, яка буде потреба в цьому озброєнні в Збройних Сил. Але ці питання активно дискутуються, є досить висока ймовірність, що це рішення буде ухвалено. Ймовірно, за нашими розрахунками, експорт озброєння може принести до 100 млрд грн додатково — це та можливість, яка виникає при відкритті у тих умовах, у яких на той момент це обговорювалося", - сказав Марченко.

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Більше про експорт зброї

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.

Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.

У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.

Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

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