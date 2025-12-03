Експорт зброї може принести Україні до 100 млрд гривень, - міністр фінансів Марченко
Експорт українського озброєння, за оцінками уряду, може принести країні до 100 мільярдів гривень додатково.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на майданчику "Нової країни", цитує LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Які потенційні переваги
На його думку, якщо Україна відкриє частково експорт озброєння, це може принести потенційні обсяги доходів.
"Оцінки різняться залежно від того, яка буде потреба в цьому озброєнні в Збройних Сил. Але ці питання активно дискутуються, є досить висока ймовірність, що це рішення буде ухвалено. Ймовірно, за нашими розрахунками, експорт озброєння може принести до 100 млрд грн додатково — це та можливість, яка виникає при відкритті у тих умовах, у яких на той момент це обговорювалося", - сказав Марченко.
Більше про експорт зброї
- Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.
- Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.
- У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.
- Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.
Топ коментарі
+19 Перехватчик
показати весь коментар03.12.2025 18:49 Відповісти Посилання
+9 Ben Dodson
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+6 Alex G.
показати весь коментар03.12.2025 18:50 Відповісти Посилання
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Але поки, тільки Міндіч може стабільно двушку на мосву принести
Просто в кіосках.
А ще у мене індикатор чесної правоохоронної системи: доки валютні міняйли спокійнісінько стоять в різних місцях не ховаючись, доти не може бути й мови про чесну поліцію...
На фронті хлопці "криком кричать", що не вистачає дронів, а ці торгаші їх продавать ьзібралися!
Практична порада: домовиться з урядами країн, які прийняли біженців, що їх "прошерстили"... Не хочуть повертать мобконтингент на Батьківщину - хай ставлять ультиматум: "Або в Україну - або на військове виробництво..." Не хочуть воювать - хай клепають для України зброю та **********... А то сидять, і займаються "збором урожаю груш, російським методом...".
Вся ця зброя опиниться у кацапів і буде бити проти нас.
Тим часом не підприємстві ВПК, афільованому з Петром Порошенком, за рахунок волонтерських коштів (ГО "Справа Громад") та Фонду Петра Порошенка освоїли виробництво більших та потужніших за маленькі fpv дрони середньго класу під назвою FPV-«Блискавка».
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долаюти відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Сьогодні до ЗСУ передано сто перших таких літачків.
«Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і «стратегічні комунікації» (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам - ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу», - наголошує Петро Порошенко.
Якщо у нас стільки можливостей для виробництва зброї, то ху...лі ми міни, РСЗО та ракети не можемо робити, хоча б просту балістику на керосіні.