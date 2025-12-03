РУС
Новости Экспорт украинского оружия
Экспорт оружия может принести Украине до 100 млрд гривен, - министр финансов Марченко

Марченко оценил доходы от экспорта вооружения Украины

Экспорт украинского вооружения, по оценкам правительства, может принести стране до 100 миллиардов гривен дополнительно.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на площадке "Новой страны", цитирует LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Какие потенциальные преимущества

По его мнению, если Украина откроет частично экспорт вооружения, это может принести потенциальные объемы доходов.

"Оценки различаются в зависимости от того, какая будет потребность в этом вооружении в Вооруженных Силах. Но эти вопросы активно обсуждаются, есть достаточно высокая вероятность, что это решение будет принято. Вероятно, по нашим расчетам, экспорт вооружения может принести до 100 млрд грн дополнительно — это та возможность, которая возникает при открытии в тех условиях, в которых на тот момент это обсуждалось",— сказал Марченко.

Больше об экспорте оружия

  • Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
  • Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.
  • В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
  • Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

Топ комментарии
+15
Може принести. Ринок азартних ігор теж міг принести. Угода про копалини може принести.
Але поки, тільки Міндіч може стабільно двушку на мосву принести
показать весь комментарий
03.12.2025 18:49 Ответить
+5
******** нема покою. А чим ВСУ воювати буде це муділо не хоче сказати?
Вся ця зброя опиниться у кацапів і буде бити проти нас.
показать весь комментарий
03.12.2025 18:53 Ответить
+4
0 грн це також до 100млрд.
показать весь комментарий
03.12.2025 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Може принести. Ринок азартних ігор теж міг принести. Угода про копалини може принести.
Але поки, тільки Міндіч може стабільно двушку на мосву принести
показать весь комментарий
03.12.2025 18:49 Ответить
Продається легально! дуже багато безакцизних цигарок.

Просто в кіосках.

А ще у мене індикатор чесної правоохоронної системи: доки валютні міняйли спокійнісінько стоять в різних місцях не ховаючись, доти не може бути й мови про чесну поліцію...
показать весь комментарий
03.12.2025 19:02 Ответить
Це, як в анекдоті про "перспективи", та реальність? "У перспективі - ми мілліонери... А в реальності маємо трьох бл*дєй...".
На фронті хлопці "криком кричать", що не вистачає дронів, а ці торгаші їх продавать ьзібралися!
Практична порада: домовиться з урядами країн, які прийняли біженців, що їх "прошерстили"... Не хочуть повертать мобконтингент на Батьківщину - хай ставлять ультиматум: "Або в Україну - або на військове виробництво..." Не хочуть воювать - хай клепають для України зброю та **********... А то сидять, і займаються "збором урожаю груш, російським методом...".
показать весь комментарий
03.12.2025 19:04 Ответить
0 грн це також до 100млрд.
показать весь комментарий
03.12.2025 18:50 Ответить
"Керований" екпорт принесе новому єрмку хіба що щось
показать весь комментарий
03.12.2025 18:52 Ответить
******** нема покою. А чим ВСУ воювати буде це муділо не хоче сказати?
Вся ця зброя опиниться у кацапів і буде бити проти нас.
показать весь комментарий
03.12.2025 18:53 Ответить
Таке враження шо наши СОУ забезпечені всім необхідним на 111%.
показать весь комментарий
03.12.2025 18:54 Ответить
На єтам тоже можна Печерськ скупати?
показать весь комментарий
03.12.2025 18:59 Ответить
у зелених дегенератів всі міністри фінансів їбануті?
показать весь комментарий
03.12.2025 18:59 Ответить
А чого? Якщо рожеві фламінги почати продавати, то може й допомоги союзників не знадобиться. Їх же ж по три штуки на тиждень клєпають? Вартість десь 500 тисяч долярів за одиницю. Ну ось і рахуємо.
показать весь комментарий
03.12.2025 19:00 Ответить
До речі,щоб не трапилося як з стугнами в 22р,на експорт гнали а міноборони не закупляло і добре що готову партію арабам не встигли відправити.Тому і проскакують фото стугн на фронті пісочного кольору і арабською мрвою блоки керування
показать весь комментарий
03.12.2025 19:00 Ответить
Добре що її директор заводу самовільно передав ЗСУ а то б орки розбили ракетами та і з кінцями. Волонтери їх вивозили аж на початку березня.
показать весь комментарий
03.12.2025 19:47 Ответить
Цікаво а хто буде її виробляти? Роботи? Бачачи з якою потужністю виловлюють звичайних робітників на вулицях і по дефіцитах у вакаансіях то навіть стільки не виробимо
показать весь комментарий
03.12.2025 19:17 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02FSfKgS9Gr7RhxtQradQrXTo3pcfh4jAFaGQkynASr6wz9YNjzHfoMm9qhumstSh2l?__cft__[0]=AZU5IaZWwm4i6HmvxdjK0UfySI8dDPOsgJKDdq2g6KrOgvCK4wExuNQUuQ9Vrd0A1k1AS9WEffpU6oFBYloHPJnZw5HYVS-AzHnyynK2jRdW4V-RcCo9BvjqmaAHnF1fUKsjrGPs-CngvonWL-VaM4YmWqqI_EFTIZg9tnIb1V1jBi9wsq9uaybCJBp0W1bJjsM&__tn__=%2CO%2CP-R «Військові просили - ми зробили. Це нові ударні українські БПЛА, які битимуть ворога там, де він на нас не чекає», - сьогодні написав у соцмережах п'ятий Президент Петро Порошенко.
Тим часом не підприємстві ВПК, афільованому з Петром Порошенком, за рахунок волонтерських коштів (ГО "Справа Громад") та Фонду Петра Порошенка освоїли виробництво більших та потужніших за маленькі fpv дрони середньго класу під назвою FPV-«Блискавка».
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долаюти відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Сьогодні до ЗСУ передано сто перших таких літачків.
«Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і «стратегічні комунікації» (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам - ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу», - наголошує Петро Порошенко.
показать весь комментарий
03.12.2025 19:21 Ответить
українська армія, в такому випадку , буде воювати "новітньою зброєю від Кулєби" штиковими лопатами
показать весь комментарий
03.12.2025 19:27 Ответить
А схема буде проста ми виробляємо якусь зброю, вона екпортується з України по 300 у.е. а продається офшорній Роги і копита та продає по 1000 назад в ЗСУ уже як інший виріб , все може фізично і нікуди з України не поїхати, тільки по документах.

Якщо у нас стільки можливостей для виробництва зброї, то ху...лі ми міни, РСЗО та ракети не можемо робити, хоча б просту балістику на керосіні.
показать весь комментарий
03.12.2025 19:51 Ответить
 
 