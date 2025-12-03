Экспорт оружия может принести Украине до 100 млрд гривен, - министр финансов Марченко
Экспорт украинского вооружения, по оценкам правительства, может принести стране до 100 миллиардов гривен дополнительно.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на площадке "Новой страны", цитирует LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
Какие потенциальные преимущества
По его мнению, если Украина откроет частично экспорт вооружения, это может принести потенциальные объемы доходов.
"Оценки различаются в зависимости от того, какая будет потребность в этом вооружении в Вооруженных Силах. Но эти вопросы активно обсуждаются, есть достаточно высокая вероятность, что это решение будет принято. Вероятно, по нашим расчетам, экспорт вооружения может принести до 100 млрд грн дополнительно — это та возможность, которая возникает при открытии в тех условиях, в которых на тот момент это обсуждалось",— сказал Марченко.
Больше об экспорте оружия
- Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
- Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.
- В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
- Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.
Але поки, тільки Міндіч може стабільно двушку на мосву принести
Просто в кіосках.
А ще у мене індикатор чесної правоохоронної системи: доки валютні міняйли спокійнісінько стоять в різних місцях не ховаючись, доти не може бути й мови про чесну поліцію...
На фронті хлопці "криком кричать", що не вистачає дронів, а ці торгаші їх продавать ьзібралися!
Практична порада: домовиться з урядами країн, які прийняли біженців, що їх "прошерстили"... Не хочуть повертать мобконтингент на Батьківщину - хай ставлять ультиматум: "Або в Україну - або на військове виробництво..." Не хочуть воювать - хай клепають для України зброю та **********... А то сидять, і займаються "збором урожаю груш, російським методом...".
Вся ця зброя опиниться у кацапів і буде бити проти нас.
Тим часом не підприємстві ВПК, афільованому з Петром Порошенком, за рахунок волонтерських коштів (ГО "Справа Громад") та Фонду Петра Порошенка освоїли виробництво більших та потужніших за маленькі fpv дрони середньго класу під назвою FPV-«Блискавка».
Дрони цієї серії можу розвивати крейсерську швидкість до 110 кілометрів на годину та перебувати у повітрі до 60 хвилин; можуть долаюти відстань до 60-70 кілометрів і оснащені програмним забезпеченням, щоб оминати, облітати ворожі РЕБи. Максимальне корисне навантаження для «Блискавки» - 8 кілограмів. Літак може нести ********** різних типів для ураження цілей у тилу противника: польові позиції, будівлі з особовим складом і технікою тощо. Для розгортання та підготовки до запуску екіпажу потрібно до 10 хвилин, а щоб залишити позицію зльоту достатньо 5 хвилин.
Сьогодні до ЗСУ передано сто перших таких літачків.
«Поки влада тягне гроші з армії: приймає мінДіч-бюджет, де збільшують фінансування Офісу, ДБР, ГПУ, гроші йдуть на марафон і «стратегічні комунікації» (телеграм-канали), а не на підвищення зарплат чи ПДФО бригадам - ми продовжуємо допомагати Збройним Силам та робимо свою справу», - наголошує Петро Порошенко.
Якщо у нас стільки можливостей для виробництва зброї, то ху...лі ми міни, РСЗО та ракети не можемо робити, хоча б просту балістику на керосіні.