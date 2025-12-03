Экспорт оружия может принести Украине до 100 млрд гривен, - министр финансов Марченко

Экспорт украинского вооружения, по оценкам правительства, может принести стране до 100 миллиардов гривен дополнительно.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на площадке "Новой страны", цитирует LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Какие потенциальные преимущества

По его мнению, если Украина откроет частично экспорт вооружения, это может принести потенциальные объемы доходов.

"Оценки различаются в зависимости от того, какая будет потребность в этом вооружении в Вооруженных Силах. Но эти вопросы активно обсуждаются, есть достаточно высокая вероятность, что это решение будет принято. Вероятно, по нашим расчетам, экспорт вооружения может принести до 100 млрд грн дополнительно — это та возможность, которая возникает при открытии в тех условиях, в которых на тот момент это обсуждалось",— сказал Марченко.

Больше об экспорте оружия

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.

Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.

В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.

Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

