Украина готовит открытие в Берлине офиса по экспорту оружия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке запуска в Берлине одного из первых зарубежных офисов, который будет заниматься экспортом украинского вооружения и совместными производственными проектами с Германией.

Об этом глава государства сказал во время выступления на закрытии Немецко-украинского экономического форума в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.

Открытие офиса

"Мы делаем максимум, чтобы наши оборонные технологии шли на опережение и давали нашим воинам результаты на поле боя, практические результаты. И именно в Берлине мы готовим один из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия, совместными производственными проектами с Германией", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "именно Германия является одним из крупнейших наших торговых партнеров в Европе, и так будет оставаться и в дальнейшем".

"И это одна из ключевых задач нашего правительства - привлекать больше компаний, больше контрактов с Германией", - заявил Зеленский.

Совместное оборонное производство

Также глава государства заявил, что во время войны Украина не только обращается за помощью, но и предлагает совместное оборонное производство.

"Очень важно, что Украина во время такой войны не только обращается за помощью и поддержкой, но и предлагает совместные проекты, совместное производство, совместные результаты, которые могут усилить и нас, и вас", - сказал Зеленский.

Больше об экспорте оружия

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.

Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.

В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.

Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

