Украина готовит открытие в Берлине офиса по экспорту оружия, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке запуска в Берлине одного из первых зарубежных офисов, который будет заниматься экспортом украинского вооружения и совместными производственными проектами с Германией.

Об этом глава государства сказал во время выступления на закрытии Немецко-украинского экономического форума в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.

Открытие офиса

"Мы делаем максимум, чтобы наши оборонные технологии шли на опережение и давали нашим воинам результаты на поле боя, практические результаты. И именно в Берлине мы готовим один из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия, совместными производственными проектами с Германией", - сказал Зеленский. 

  • Президент отметил, что "именно Германия является одним из крупнейших наших торговых партнеров в Европе, и так будет оставаться и в дальнейшем".
  • "И это одна из ключевых задач нашего правительства - привлекать больше компаний, больше контрактов с Германией", - заявил Зеленский. 

Совместное оборонное производство

Также глава государства заявил, что во время войны Украина не только обращается за помощью, но и предлагает совместное оборонное производство.

"Очень важно, что Украина во время такой войны не только обращается за помощью и поддержкой, но и предлагает совместные проекты, совместное производство, совместные результаты, которые могут усилить и нас, и вас", - сказал Зеленский.

Больше об экспорте оружия

  • Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
  • Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.
  • В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
  • Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

Берлин (233) Зеленский Владимир (23007) оружие (10560) экспорт (912)
Єрмак головою охфіса буде?
3.14дарас ! Тільки в такий важкий час може вирішувати такі питання....
Міндіч! А дЄрмак послом в США!
3.14дарас ! Тільки в такий важкий час може вирішувати такі питання....
Так то будуть Вовині уявні паляниці та фламінги
я за Сапсани і Довгі Нептуни хвилююся....
Буде демпінгувати по ходу
Luk Viktor Це для нас такий важкий час, а він може іншої думки )
Жорстко! Зєлєнскій погодився на роззброєння? Продавати будемо в першу чеогу ракети?
Ага. Фламінги. Їх і так з надлишком наклепали.
Ні, Фламінгі - ні! Вони нпстільки секретні, що їх ніхто не бачив. Вава баде продавати АТАКаМСи і Петріоти - то всьо стара рухлядь.
Єрмак головою охфіса буде?
Міндіч! А дЄрмак послом в США!
Зассьіть. Откроють нову фірму за адресою старої. 95КВ великий, ще не всі в Ізраїлі.
Патужно!
Блукаючий президент...
А що у наших військових вже всього завались?
Готуємось до капітуляції.
Откройте в Берлине лучше шашлычный офис,может хоть один офис даст стране прибыль и пользу
Ну, якшо будуть постачати ось такі міни та снаряди від зеленского-дербмака то тоді - ой -
https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
Так у тебе свій мародерський офіс в Києві с агентом ФСБ дерьмом
Усю зброю що виробляє Україна треба віддавати під купянск.
