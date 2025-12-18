Если не давать предприятиям ОПК возможности для экспорта, они все выедут за границу, - Бельбас
Если снять барьеры в экспорте вооружения за границу, ничего драматичного в Украине с точки зрения обеспечения армии не произойдет.
Об этом в интервью Бизнес.Цензор заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.
Что известно
"Одна из самых больших проблем Украины в том, что мы не разрешаем экспорт, но в то же время производители уже имеют дублирующие производства за рубежом, давно туда передали документацию и разворачивают свое производство", считает он.
По словам Бельбаса, государство это запрещает, это незаконная передача технологий.
"И если мы не будем давать возможности этим предприятиям экспортировать, они все уедут. А когда они попробуют, насколько легче за границей работать, чем у нас, они в жизни не захотят возвращаться сюда. Потому что за границей действительно легче работать, объективно легче", - пояснил гендиректор "Украинской бронетехники".
Бельбас считает, что на рынке нет вакуума.
"Если мы снимем барьеры в экспорте, ничего драматичного в Украине с точки зрения обеспечения армии не произойдет", - добавил он.
Полный текст интервью с гендиректором "Украинской бронетехники" для Бизнес.Цензор читайте по ссылке.
Больше об экспорте оружия
- Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
- Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.
- В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
- Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.
Тому виробники праві, який сенс розширювати...налаштовувати виробництво під ракетами та вітчизняним пресингом прокуратур , дбр/шмебеер та податківцями та сотнею інших "контролюючих" органів (а по факту узаконений рекет)....які роблять все, що б загнобити власного виробника. Якщо за кордоном виробникам зі старту держава допомагає та заохочує їх діяльність, бо це додаткові місця для роботи, податків та розвитку власного ВПК.
А в нас на 4-й рік повномаштабки можуть тільки паралізовувати та вимагати відкати з виробників.
Фірми "однодневки" не чіпають, бо це свої теми...там все помножено на х2 або і на х3.
Не країна, а країна кривих дзеркал....замість того, що б розвивати власне виробництво всього і вся.....тільки грабують і все паралізовують. Нам для фронту все потрібно, але по факту економіка працює на оборону країни від сили на 20-30%
"П" - парадокс!