РУС
Новости Экспорт украинского оружия
662 17

Если не давать предприятиям ОПК возможности для экспорта, они все выедут за границу, - Бельбас

Проблемы экспорта украинского оружия: что сказал Бельбас?

Если снять барьеры в экспорте вооружения за границу, ничего драматичного в Украине с точки зрения обеспечения армии не произойдет.

Об этом в интервью Бизнес.Цензор заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Одна из самых больших проблем Украины в том, что мы не разрешаем экспорт, но в то же время производители уже имеют дублирующие производства за рубежом, давно туда передали документацию и разворачивают свое производство", считает он.

По словам Бельбаса, государство это запрещает, это незаконная передача технологий.

"И если мы не будем давать возможности этим предприятиям экспортировать, они все уедут. А когда они попробуют, насколько легче за границей работать, чем у нас, они в жизни не захотят возвращаться сюда. Потому что за границей действительно легче работать, объективно легче", - пояснил гендиректор "Украинской бронетехники".

Читайте также: Предприятия ОПК готовы производить больше оружия, не хватает только финансирования, - гендиректор "Украинской бронетехники" Бельбас

Бельбас считает, что на рынке нет вакуума.

"Если мы снимем барьеры в экспорте, ничего драматичного в Украине с точки зрения обеспечения армии не произойдет", - добавил он.

Полный текст интервью с гендиректором "Украинской бронетехники" для Бизнес.Цензор читайте по ссылке.

Читайте: Украина готовит открытие в Берлине офиса по экспорту оружия, - Зеленский

Больше об экспорте оружия

  • Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
  • Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.
  • В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
  • Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

Читайте также: Экспорт оружия может принести Украине до 100 млрд гривен, - министр финансов Марченко

Автор: 

оружие (10563) экспорт (913) ОПК (233) Бельбас Владислав (27)
Топ комментарии
+3
вони просто закриються, вивезуть обладнання і скажуть "до побачення" - нехай зєля з міндічем та єрмаком самі за станки стають
показать весь комментарий
18.12.2025 10:45 Ответить
+2
Бельбас---Бальбес. А шо одне іншому мішає-треба купувати просто
показать весь комментарий
18.12.2025 10:33 Ответить
+2
Оце отак візьмуть, під час війни, і виїдуть. Разом з працівниками, ІТР, верстатним парком, приладами і конструкторською та ремонтною документацією тощо?
показать весь комментарий
18.12.2025 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
так в нс же не випускають..
показать весь комментарий
18.12.2025 10:31 Ответить
Бельбас---Бальбес. А шо одне іншому мішає-треба купувати просто
показать весь комментарий
18.12.2025 10:33 Ответить
Який "розумний, аж страшно...."
показать весь комментарий
18.12.2025 10:37 Ответить
"якщо ми не будемо давати можливості цим підприємствам експортувати, вони всі виїдуть"____ А ХТО Ж ЇМ ДОЗВОЛИТЬ "виїхати"??? Деяким "вітер демократії" у воюючій державі мізки затуманив - не завадило б їх добре провітрити "компітентним" органам!
показать весь комментарий
18.12.2025 10:41 Ответить
вони просто закриються, вивезуть обладнання і скажуть "до побачення" - нехай зєля з міндічем та єрмаком самі за станки стають
показать весь комментарий
18.12.2025 10:45 Ответить
"закритися" і сісти у в'язницю, вони можуть, а от "вивезти" 100% НІ!
показать весь комментарий
18.12.2025 10:50 Ответить
ну посадиш умовного "бельбаса", кому від того стане краще?
показать весь комментарий
18.12.2025 10:53 Ответить
Оце отак візьмуть, під час війни, і виїдуть. Разом з працівниками, ІТР, верстатним парком, приладами і конструкторською та ремонтною документацією тощо?
показать весь комментарий
18.12.2025 10:44 Ответить
Саме так, хіба що без працівників. А які прийдуть менеджери з державних мужів, усі вже бачили. Навіть маючи станки та документацію, налагодити виробництво буде складно. І поки будуть плавити одних, інші встигнуть закритися, а нові не відкриватимуться. З-під палки зараз нічого не працюватиме.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:48 Ответить
Предприятия впк пойдут в сзч. Вот так вот.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:45 Ответить
Бельбес є бельбес.шукає вигоду для власної кишені а не для України....Бери приклад із тих країн.котрі виробляють зброю і її продають .приносячи до бюджету держави великі доходи....іранські "чалмоносці" заробляють в куйла на "шахедах" або американські виробники зброї.продаючи її по цілому світу....
показать весь комментарий
18.12.2025 10:46 Ответить
Уважно статтю читали? Він про те і говорить, дайте можливість продавати на експорт, тоді ніхто і виїжджати не буде.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:50 Ответить
хтось може собі уявити що було б якби представники Northrop Grumman чи General Dynamics у США захотіли "виїхати" з якихось причин? через скільки хвилин до них прийшли б із ФБР?
показать весь комментарий
18.12.2025 10:48 Ответить
От коли там з'являться такі ж "причини" як і в нас, тоді і побачите. Але вони там не з'являться, у цьому і вся суть, бо виробництво зброї там не так працює - і внутрішній ринок великий, і експорт відкритий.
показать весь комментарий
18.12.2025 10:52 Ответить
давно пора разрешить контролируемый экспорт. Потому что бабки внутри страны лежат без толку. Можно было бы развивать предприятия, больше рабочих мест итд. Некоторые тупо вывозят разработки и предприятия вместе с сотрудниками за границу, он абсолютно правильно говорит я лично знаю таких. Потому что государство вместо хотя бы не мешать вставляет палки в колёса во время войны
показать весь комментарий
18.12.2025 11:00 Ответить
Відкрити експорт озброєнь правильний крок!!!! Якщо держава не може оформити нормальне держзамовлення (кошти в цілому є, але їх просто "міндічі" не можуть витрачати на потреби держави..."жалко... дєнгі на вєтєр")
Тому виробники праві, який сенс розширювати...налаштовувати виробництво під ракетами та вітчизняним пресингом прокуратур , дбр/шмебеер та податківцями та сотнею інших "контролюючих" органів (а по факту узаконений рекет)....які роблять все, що б загнобити власного виробника. Якщо за кордоном виробникам зі старту держава допомагає та заохочує їх діяльність, бо це додаткові місця для роботи, податків та розвитку власного ВПК.
А в нас на 4-й рік повномаштабки можуть тільки паралізовувати та вимагати відкати з виробників.
Фірми "однодневки" не чіпають, бо це свої теми...там все помножено на х2 або і на х3.
Не країна, а країна кривих дзеркал....замість того, що б розвивати власне виробництво всього і вся.....тільки грабують і все паралізовують. Нам для фронту все потрібно, але по факту економіка працює на оборону країни від сили на 20-30%
"П" - парадокс!
показать весь комментарий
18.12.2025 11:07 Ответить
 
 