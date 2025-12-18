Если не давать предприятиям ОПК возможности для экспорта, они все выедут за границу, - Бельбас

Если снять барьеры в экспорте вооружения за границу, ничего драматичного в Украине с точки зрения обеспечения армии не произойдет.

Об этом в интервью Бизнес.Цензор заявил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Что известно

"Одна из самых больших проблем Украины в том, что мы не разрешаем экспорт, но в то же время производители уже имеют дублирующие производства за рубежом, давно туда передали документацию и разворачивают свое производство", считает он.

По словам Бельбаса, государство это запрещает, это незаконная передача технологий.

"И если мы не будем давать возможности этим предприятиям экспортировать, они все уедут. А когда они попробуют, насколько легче за границей работать, чем у нас, они в жизни не захотят возвращаться сюда. Потому что за границей действительно легче работать, объективно легче", - пояснил гендиректор "Украинской бронетехники".

Бельбас считает, что на рынке нет вакуума.

"Если мы снимем барьеры в экспорте, ничего драматичного в Украине с точки зрения обеспечения армии не произойдет", - добавил он.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.

Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение могут контролируемо экспортировать в формате линии производства за рубежом.

В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.

Зеленский поручил выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

