Росія може розробляти протисупутникову зброю проти Starlink, - АР

Росія, ймовірно, працює над новим видом протисупутникової зброї, здатної виводити з ладу супутники Starlink за допомогою хмари уламків на орбіті.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на дві розвідувальні служби НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як працюватиме зброя?

За даними джерел АР, Москва може планувати атаку, яка створюватиме на орбіті хмари дрібних уламків, здатних одночасно пошкоджувати або знищувати кілька супутників. Така зброя, за оцінками розвідки, спрямована на послаблення космічних можливостей Заходу, зокрема систем, які допомагають Україні на полі бою.

Йдеться про так звану зброю зональної дії. Вона потенційно може вражати одразу кілька супутників, однак, як зазначають експерти, також становить загрозу для інших орбітальних систем і може спричинити масштабні наслідки в космосі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО відкриє у Румунії на початку 2026 року новий логістичний хаб для допомоги Україні

Згідно з розвідувальними оцінками, гранули в такій хмарі можуть бути розміром усього кілька міліметрів, що ускладнює їх виявлення наземними та космічними системами спостереження. Це, у свою чергу, може унеможливити швидке встановлення відповідальності за атаку.

Доцільність застосування

Водночас аналітики сумніваються в доцільності застосування такої зброї. За їхніми словами, неконтрольоване поширення уламків може зашкодити не лише західним супутникам, а й космічним системам самої Росії та її союзників, зокрема Китаю, які активно використовують орбітальні апарати для зв’язку та оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам кажуть, що є потреба на все, що ми виробляємо, але на це немає коштів, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

"Я не вірю в це. Ну, справді не вірю. Чесно кажучи, я була б дуже здивована, якби вони зробили щось подібне", - сказала Вікторія Самсон, спеціалістка з космічної безпеки Фонду безпечного світу.

Як зазначає АР, у розвідувальних висновках наразі не вказано, коли Росія може розгорнути таку систему, чи проводилися її випробування та на якому етапі перебуває розробка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо не давати підприємствам ОПК можливості для експорту, вони всі виїдуть за кордон, - Бельбас