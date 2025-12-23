США хотят достичь финального мирного соглашения, а со стороны Украины – полное сотрудничество, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова, которые вернулись после встреч в США с командой Дональда Трампа.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты работы делегаций

По словам президента, украинская делегация доложила о рабочих драфтах соглашений, которые уже есть, о пунктах соглашений, которые "удалось сделать более сильными".

"Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Между Рубио и Виткоффом возникло непубличное соперничество из-за переговоров по Украине, - NBC News

Глава государства добавил, что Украина делает все, чтобы документы были и чтобы они были реалистичными.

"Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы был мир", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Базовый блок документов в рамках мирного плана готов, - Зеленский

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть документы о гарантиях безопасности, восстановлении и базовой рамке для окончания войны, - Зеленский