РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7653 посетителя онлайн
Новости Мирный план США Переговоры с США
1 521 28

США хотят достичь финального мирного соглашения, а со стороны Украины – полное сотрудничество, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова, которые вернулись после встреч в США с командой Дональда Трампа.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты работы делегаций

По словам президента, украинская делегация доложила о рабочих драфтах соглашений, которые уже есть, о пунктах соглашений, которые "удалось сделать более сильными".

"Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Между Рубио и Виткоффом возникло непубличное соперничество из-за переговоров по Украине, - NBC News

Глава государства добавил, что Украина делает все, чтобы документы были и чтобы они были реалистичными.

"Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет – должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы был мир", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Базовый блок документов в рамках мирного плана готов, - Зеленский

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

  • Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
  • В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
  • В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
  • Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть документы о гарантиях безопасности, восстановлении и базовой рамке для окончания войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23099) переговоры (5444) США (28757)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Вован! Де дЄрмак! Ну не травмуй душу ... Сидить в камері, де Червінський сидів...?
показать весь комментарий
23.12.2025 21:31 Ответить
+5
Оманська Гнида хоче скоріше здати Україну та з амністією від США відпочивати на вкрадені млрд баксів политих кров'ю українців відпочивати біля менори
показать весь комментарий
23.12.2025 21:31 Ответить
+5
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З США ми порозуміємось а кацапи?
показать весь комментарий
23.12.2025 21:31 Ответить
не так все просто- штати співають за кацапів
показать весь комментарий
23.12.2025 21:36 Ответить
щось я не пам'ятаю, коли це байден відправляв зелю в оман. до чого тут взагалі штати, якщо зеля в омані Україну продав хйлу.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:46 Ответить
Оманська Гнида хоче скоріше здати Україну та з амністією від США відпочивати на вкрадені млрд баксів политих кров'ю українців відпочивати біля менори
показать весь комментарий
23.12.2025 21:31 Ответить
Вован! Де дЄрмак! Ну не травмуй душу ... Сидить в камері, де Червінський сидів...?
показать весь комментарий
23.12.2025 21:31 Ответить
Від лідора співпраця але бажання ніякого
показать весь комментарий
23.12.2025 21:31 Ответить
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:32 Ответить
От тiлькi одна малеенька проблема - пуйло нiчого не хоче окрiм продовження вiйни та клав на вашi угоди.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:32 Ответить
Здається наш дуче змінив образ мачо на образ багатостраждального батька нації
показать весь комментарий
23.12.2025 21:34 Ответить
100% 🤣👍...
показать весь комментарий
23.12.2025 21:35 Ответить
Роки вже не ті.
Новорічні корпоративи на нього погано впливають.
Його ніби всю ніч грали, а зранку виставили за двері і не заплатили.😣
показать весь комментарий
23.12.2025 22:07 Ответить
ой такі 🤡 мабуть ,кожного разу по ниточці відривають , він шось смикається якось без : "Я вам, нічево не должен "... і морда обличча не перспективна...
показать весь комментарий
23.12.2025 21:34 Ответить
Словоблуд
показать весь комментарий
23.12.2025 21:37 Ответить
Коли будуть оприлюднені Оманські договорняки? Мабуть ніколи , бо у амерів як і кацапів це мабуть і є ота сама ниточка за яку його смикають як іграшкову ляльку.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:37 Ответить
У амерів ще й плівки міндіча, а у кацапні - оман. Вони прогнуть цю гундосу мерзоту , коли захочуть і на що захочуть.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:49 Ответить
США хочуть досягти фінальної мирної угоди, і з боку України - повна співпраця, - Зеленський.
Вчора Трамп заявив журналістам, що Україна вже й так втратила всі території (на Донбасі).
Коли його запитали чи він за вивід українських військ з усієї території Донецької області.
Тобто зеля підтримує трампа і згідний вивести війська з неокупованої частини Донецької області, в уголу пуйлу?
показать весь комментарий
23.12.2025 21:39 Ответить
А що це Америка напала на Украiну?
показать весь комментарий
23.12.2025 21:39 Ответить
У лідора такий вираз обличчя ніби йому сказали: дєнєг нєт но ви дєржітєсь
показать весь комментарий
23.12.2025 21:46 Ответить
Україна не перешкода для миру. Перешкода для миру - ти ї твоя шобла ворюг-мїндїчей, які бабло в Рашку відсилали. Ти будеш записаний в Історії, як повний ідіот, узурпатор і гробовщик України. Будь ти проклятий!
показать весь комментарий
23.12.2025 21:48 Ответить
***** перешкода для миру, якщо ви, не у курсі,
показать весь комментарий
23.12.2025 21:52 Ответить
Яка мужня морда у нашого Зе. Як печена картопля. Охляв від трудів на благо.
показать весь комментарий
23.12.2025 21:54 Ответить
Я тільки сподіваюсь що це все гра заради задоволення рижого обмудка. Бо якщо ти Зеля справді думаєш підписати те що тобі підсовують Тромб з ****** то тобі буде дуже погано
показать весь комментарий
23.12.2025 21:54 Ответить
США хочуть досягти фінальної мирної угоди, і з боку України - повна співпраця, - Зеленський.

Як так Володя?😳
А де нервове тупання ніжкою? 😡
Де сталеві яйці, 😡які так ******* твої виборці?🐏🐑
І взагалі, щось ти Володя змарнів після відходу Єрмачка в тінь!
Ніхто тебе не обійме, ніхто не приголубить, не візьме ніжно за талію в бункері.😢

Спостереження!!!
Вже майже місяць, як обов'язки голови ОП офіційно ніхто не виконує.
Україна існує, фронт не розпався, перемовини йдуть, Зеленський не вср💩вся.
Тобто, незамінним і важливим Єрмак був лише в голові, у однієї не сформованої особи.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:01 Ответить
Ці переговори схожі на рулетку,в якій наші "ставки" дозволяють тільки мовчки сидіти за столом і чекати на якесь диво від Трампа і партнерів .
показать весь комментарий
23.12.2025 22:18 Ответить
Досить брехати Вова. Кацапи вимагають Донбас, ти незламний. Ось і всі переговори.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:19 Ответить
Який Володя спрацьований.
Ніби гектар картоплі підгорнув, ручним плужком.
показать весь комментарий
23.12.2025 22:24 Ответить
Ми знаємо що хочуть США, (Трамп) ,але ми не знаємо плану мира України .
показать весь комментарий
23.12.2025 22:42 Ответить
 
 