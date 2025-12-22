РУС
Переговоры РФ и США: Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве

Дмитриев анонсировал новые переговоры с США

Спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев опубликовал пост, в котором намекнул на возможный следующий раунд переговоров в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсеть Х Дмитриева.

После завершения встреч в Майами Дмитриев опубликовал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил за прием и намекнул на дальнейшие переговоры. В сообщении он написал: "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва".

Символическое фото

Российский представитель также обнародовал фотографию в белой футболке с соответствующей надписью и изображением герба Российской Федерации. По данным российских СМИ, после завершения переговоров Дмитриев покинул Флориду и отправился в Россию, чтобы доложить Путину о результатах переговоров.

Реакция США

Вероятно, следующий раунд встреч может состояться в Москве. В то же время американская сторона пока публично не комментировала заявления и пост российского посланника.

Пішли по колу
22.12.2025 07:54 Ответить
Як колись, в 39 році Ріббентроп, Вітьков приїде до своїх старих товарішів по сделкам.
22.12.2025 07:59 Ответить
Ну це ж українці вмирають, а не європейці і американці, можна і покататися.
22.12.2025 08:04 Ответить
💥В Москві у власному авто підірвали генерала, начальника оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніла Сарварова - вибухівка, яку підклали під дно Kia, спрацювала через декілька секунд після початку руху
22.12.2025 08:11 Ответить
22.12.2025 08:12 Ответить
Дмитрієв your turn next
22.12.2025 08:14 Ответить
👍👍👍
22.12.2025 08:21 Ответить
ах какой бил музчина
22.12.2025 08:22 Ответить
Це вже ж було,тупі люди не йдуть на компроміс,у них одне ,Я всесвіт
22.12.2025 08:38 Ответить
 
 