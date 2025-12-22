Переговоры РФ и США: Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве

Спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев опубликовал пост, в котором намекнул на возможный следующий раунд переговоров в Москве.

После завершения встреч в Майами Дмитриев опубликовал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил за прием и намекнул на дальнейшие переговоры. В сообщении он написал: "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва".

Российский представитель также обнародовал фотографию в белой футболке с соответствующей надписью и изображением герба Российской Федерации. По данным российских СМИ, после завершения переговоров Дмитриев покинул Флориду и отправился в Россию, чтобы доложить Путину о результатах переговоров.

Реакция США

Вероятно, следующий раунд встреч может состояться в Москве. В то же время американская сторона пока публично не комментировала заявления и пост российского посланника.

