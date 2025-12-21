РУС
Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа, - Умеров

Умеров, переговоры

Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа во время переговоров во Флориде. Особое внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов.

Об этом рассказал глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", - рассказал Умеров.

К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования совместного стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой.

Встреча в формате США–Украина

По словам Умерова, во время встречи в формате США–Украина основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах:

  • продолжении проработки 20-пунктного плана;
  • согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
  • согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;
  • а также продолжении проработки экономического плана развития (плана процветания).

"Особое внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов", - рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира.

"Наш общий приоритет - остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", - заявил Умеров.

Он добавил, что Украина "высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на последующих этапах этой важной работы".

Что предшествовало

Напомним, что в воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов провели еще одну встречу с американской стороной в США.

+3
@ (в перекладі):
Ви не вважаєте, що пацієнт дуже нагадує Трампа нашого Дональда рудого?

Ієронім Босх. «Витягування каменя божевілля.» 1480 рік.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:25 Ответить
+3
Та їдь вже додому. Тут тебе чекають.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:34 Ответить
+2
показать весь комментарий
21.12.2025 22:27 Ответить
Треба запропонувати Трампу матеріал для виробництва гітар його зятем )))
показать весь комментарий
21.12.2025 22:25 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2025 22:27 Ответить
@ (в перекладі):
Ви не вважаєте, що пацієнт дуже нагадує Трампа нашого Дональда рудого?

Ієронім Босх. «Витягування каменя божевілля.» 1480 рік.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:25 Ответить
Ні, він більше схожий на місцевих дідів-патріотів-за-чужий-рахунок
показать весь комментарий
21.12.2025 22:29 Ответить
Діди зараз у ЗСУ служать, а сциклі про дідів-патріотів з схованок пишуть.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:36 Ответить
Умєров , які чотири документи ? Гарантії від Трампа не конфісковувати мільярди награбовані ЗЕбандою в обмін на підписання капітуляції ?
показать весь комментарий
21.12.2025 22:25 Ответить
Одну гарантію від не переслідування Умерова зі сторони НАБУ, Умеров особисто просив у ФБР, коли зустрічався з ними у США.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:30 Ответить
+Прискорене громадянство для всіх членів сім'ї!
показать весь комментарий
21.12.2025 22:31 Ответить
нам равлика знати про це неположено
показать весь комментарий
21.12.2025 22:34 Ответить
ПомЄрлов базарив з ФБР, щоб повпливали на колег з НАБУ. А Набу Потужно зафіксували Потужний міндічгейт. І чєбурєк Померлов там не останній фігурант !!!
При трампі такий треш у спецслужбах цілком можливий
показать весь комментарий
21.12.2025 22:32 Ответить
Сраний ЗЕлений верблюд...
показать весь комментарий
21.12.2025 22:32 Ответить
Басурманському чебуреку, як і ішаку з Ко пора сушити сухарі. Індульгенцій та особистих гарантій, як випливає з цих закулісних "перемовин" з ФБР, зелена банда не отримала.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:33 Ответить
Та їдь вже додому. Тут тебе чекають.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:34 Ответить
Буде смішно, якщо «американська» і «українська» сторони продовжать обговорення в одній камері. Чекати не довго, особливо якщо зібралися жити вічно.
показать весь комментарий
21.12.2025 22:37 Ответить
А НАБУ і САП чекають....
І він знає про це!
Тому буде ще 20 пунктів і 20 підпунктів.....
показать весь комментарий
21.12.2025 22:40 Ответить
Щвец считает что не за себя просил, Алибаба привёл, алибаба и приказывает. Разводят всех с дерьмаком. Банда рулит
показать весь комментарий
21.12.2025 23:00 Ответить
Де шизонутий педофіл Трамп та де там гарантії. Буде тобі рамкова угода про ніщо та план процвітання грибка на дупі. (А рамкова угода і є ні про що конкретно).
показать весь комментарий
21.12.2025 23:04 Ответить
 
 