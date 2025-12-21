Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа, - Умеров

Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа во время переговоров во Флориде. Особое внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов.

Об этом рассказал глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", - рассказал Умеров.

К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования совместного стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой.

Встреча в формате США–Украина

По словам Умерова, во время встречи в формате США–Украина основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах:

продолжении проработки 20-пунктного плана;

согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;

согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;

а также продолжении проработки экономического плана развития (плана процветания).

"Особое внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов", - рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира.

"Наш общий приоритет - остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", - заявил Умеров.

Он добавил, что Украина "высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на последующих этапах этой важной работы".

Что предшествовало

Напомним, что в воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов провели еще одну встречу с американской стороной в США.

