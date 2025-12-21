Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа, - Умеров
Украинская и американская стороны обсудили четыре ключевых документа во время переговоров во Флориде. Особое внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов.
Об этом рассказал глава украинской делегации и секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
"В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", - рассказал Умеров.
К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования совместного стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой.
Встреча в формате США–Украина
По словам Умерова, во время встречи в формате США–Украина основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах:
- продолжении проработки 20-пунктного плана;
- согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
- согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;
- а также продолжении проработки экономического плана развития (плана процветания).
"Особое внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов", - рассказал секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира.
"Наш общий приоритет - остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", - заявил Умеров.
Он добавил, что Украина "высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на последующих этапах этой важной работы".
Что предшествовало
Напомним, что в воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов провели еще одну встречу с американской стороной в США.
