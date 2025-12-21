РУС
Умеров анонсировал новый раунд переговоров с американской стороной: "Рассчитываем на практический результат"

Умеров, переговоры

В воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут еще одну встречу с американской стороной в США.

Об этом Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Новый раунд переговоров 

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым у нас будет еще одна встреча с американской стороной", - рассказал секретарь СНБО.

Украина рассчитывает на прогресс и практический результат

Умеров добавил, что украинская делегация на сегодняшних переговорах рассчитывает на "дальнейший прогресс и практический результат".

"Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - добавил он.

Переговоры в Майами

  • Накануне сообщалось, что руководитель РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
  • В то же время, издание Axios писало, что планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами пока нет.

+22
Практичний результат відносно чого? Відносно амністії від ФБР по справі "міндічгейт"?
21.12.2025 17:53 Ответить
+19
Та БЛД... усе сімейне кодло Умєрова на цей практичний результат розраховує... А ще й Єрмак з вовкою за забором у Кончій -Заспі , мабуть теж.
21.12.2025 17:53 Ответить
+9
Умеров на зустрічі з директором Федерального бюро розслідувань США Кешем Пателем просив його не допомагати слідчим Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у розслідуванні справи Тимура Міндіча, пов'язаної з корупційним скандалом навколо державного підприємства «Енергоатом». Про це в суботу, 20 грудня, у своїй колонці з посиланням на джерела розповіла Інна Ведернікова, редактор відділу внутрішньої політики українського видання «Зеркало тижня».

У статті зазначено, що розмова Умерова з Пателем, у якій також брав участь заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, «узагалі не мала жодного стосунку до переговорного треку між Україною, США, Росією та Європою». «Ця зустріч була організована через турецькі канали Умерова. І обговорювали на ній зовсім не переговори. Йшлося про бажане невтручання ФБР у надання експертної, слідчої чи іншої професійної допомоги НАБУ у справі Міндіча».
21.12.2025 17:56 Ответить
схоже в американців є Чебурекгейт, про діяльность цього татарина в Мінобороні
показать весь комментарий
21.12.2025 18:26 Ответить
Дуракам і хер іграшка... .
21.12.2025 17:55 Ответить
принижувти ОЦЕ!!! дійство до рівня "про дураків"
21.12.2025 18:11 Ответить
Пробачте,це навіть не дійство,це бездійство.
21.12.2025 18:22 Ответить
пілся дачі показів голови укроделегації ДИРЕКТОРУ ФБР ТРАМПА ?
21.12.2025 18:26 Ответить
Умеров на зустрічі з директором Федерального бюро розслідувань США Кешем Пателем просив його не допомагати слідчим Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у розслідуванні справи Тимура Міндіча, пов'язаної з корупційним скандалом навколо державного підприємства «Енергоатом». Про це в суботу, 20 грудня, у своїй колонці з посиланням на джерела розповіла Інна Ведернікова, редактор відділу внутрішньої політики українського видання «Зеркало тижня».

У статті зазначено, що розмова Умерова з Пателем, у якій також брав участь заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, «узагалі не мала жодного стосунку до переговорного треку між Україною, США, Росією та Європою». «Ця зустріч була організована через турецькі канали Умерова. І обговорювали на ній зовсім не переговори. Йшлося про бажане невтручання ФБР у надання експертної, слідчої чи іншої професійної допомоги НАБУ у справі Міндіча».
21.12.2025 17:56 Ответить
От цікаво - Поклад-Малюк - ета ДВЄ бальшіє разніци ?
Як вірний захисник-юрист Трампа в першу його каденцію а нині голова ФБР допитував цю парочку - ОКРЕМО? Чи обох разом?

Й рашистська делегація це візме собі до мацкви файлами? Чи разом з Такером Карлосном до інтерв"ю у хйла...
21.12.2025 18:03 Ответить
ще додам важливе зі статті Вєдєрнікової

Єрмак нікуди не подівся.
Він просто більше не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7. Але він постійно на телефоні, а вечорами - у президента вдома за парканом у Конча-Заспі.

РОЗРИВ МІЖ ЗЕЛЕНСЬКИМ ТА ЄРМАКОМ МОЖЛИВИЙ ЛИШЕ В ОДНІЙ ФОРМІ-ЯК ГОНИТВА ЗА УГОДОЮ ЗІ СЛІДСТВОМ І СВІДЧЕНННЯ ОДНЕ ПРОТИ ОДНОГО

АБО ВОНИ РАЗОМ

АБО ТАК

То що зам МАЛЮКА запропонував голові ФБР? СПІВПРАЦЯ зі слідством на користь рашці? так розуміти? Адже парочка у Кончій Заспі саме на результат у сьогоднішній злучці у Майямі чекають...

ТІЛЬКИ ОДНЕ ПИТАННЯ - ПРО УЧАСТЬ РУБІО , й він на тлі цих брудних тусовок хоче перемогти на наступних виборах президента??? Та це буде у хйла компромат гірше файлів Епштейна





21.12.2025 18:24 Ответить
Я все ж таки дочекаюсь коли вони зрозуміють, що ця дрочня не працює і не працюватиме коли одна із сторін тупо навіть не планує домовлятися.
Бо навіть людина з вадами розвитку рано чи пізно до цього б доперла. Трамп з його адміністрацією, звичайно, дадуть будь-якому ідіоту фору, але ж має це колись скінчитись.
21.12.2025 18:01 Ответить
Вона працює у тому поганому сенсі, що в очікуванні миру "партнери" або припиняють поставки зброї або затримують і це вже позначилося на ракетах для ППО. І донати попросідали, бо мир же ж, нащо допомагати.
21.12.2025 18:05 Ответить
Мерзенна гнида, колись СБУ очолить патріотично налаштований офіцер, і тоді, довбані щури ви зрозумієте, що ніде на цій планеті вам сховатись, самокатів вистачить всім.
21.12.2025 18:04 Ответить
це така наглядная картінка - як очистилося СБУ без БАКАНОВА , або як вичистили мафію У ВОВКИ сховавши ЄРМАКА У КОНЧА -ЗАСПІ , А МІДНІЧА В ІЗАРЇЛІ.

а ще - про які результати для кого можуть бути зараз пермовини ...
21.12.2025 18:09 Ответить
Про що може домовитись істота, якій в Україні антикорупційні органи готують підозру про розкрадання війська під час війни, про закінчення якої вона і приїхала домовлятись? Про свою гнилу шкуру.
21.12.2025 18:15 Ответить
Були у нас патріотично налаштовані офіцери до 2019 року, а це генерал Бурба, полковники Червінський та Семенюк, але "мудрий нарід" вирішив, що краще "паржать" і "какая разніца".
Ну і ....
21.12.2025 18:16 Ответить
Активное шушукенье под ковром. Тот факт что европейцы пошли на контакт с ****** уже о многом говорит
21.12.2025 18:09 Ответить
І скільки ще таких марних раундів буде організовано щоб не вертатися до України...
21.12.2025 18:09 Ответить
Щось ця делегація занадто затримується - а чи не пора Умерову повернутися і отримати від Президента оновлені Настанови на перемовини через призму НАБУ і САП?
21.12.2025 18:11 Ответить
Ніяк не може вибити собі та іншим крадіям преференції недоторканості.
21.12.2025 18:12 Ответить
Блд, це треш якийсь після оприлюднених новин, медведчука ще відправте на перемовини...
21.12.2025 18:13 Ответить
медведчук
арестович
міндіч
Гарна була би команда переговірників....
21.12.2025 18:19 Ответить
бойко, куницький, тищенко, бужанський теж потужні переговірники! Коротше, зібрати всіх слуг, за майбутнє, дрвіру, опзж, і на переговори в москву, тільки потім громадянства позбавити, хай там залишаться. Можна і двушку їм на дорогу, ми народ не скупий.
21.12.2025 18:26 Ответить
он там уже будет вести переговоры до конца своей жизни , даже когда закончится война !!!)))
21.12.2025 18:21 Ответить
Коли той чорт в Україну вернеться,тут його походу підозра чекає.Воно собі колісить по світу і ніяк не може вернутись,і собі якісь там переговори веде,нечисть зелена!!!
21.12.2025 18:22 Ответить
Чому цей виродок мародер представляє державу?????????
21.12.2025 18:26 Ответить
В країну то не бажає повертатись,місяць мабуть вже...
21.12.2025 18:26 Ответить
Коли цей цирк закінчится ви всю Україну за дурнів маєте ? так званий секритар РНБО вже два місяці не перебуває в Україні ніби домовляєтся про якісь мирні перемовини ,натомість хоче вирішити своє корупційне минуле адже вісім обєктів нерухомості в нього знаходится в США.
21.12.2025 18:27 Ответить
 
 