Умеров анонсировал новый раунд переговоров с американской стороной: "Рассчитываем на практический результат"
В воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут еще одну встречу с американской стороной в США.
Об этом Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Новый раунд переговоров
"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым у нас будет еще одна встреча с американской стороной", - рассказал секретарь СНБО.
Украина рассчитывает на прогресс и практический результат
Умеров добавил, что украинская делегация на сегодняшних переговорах рассчитывает на "дальнейший прогресс и практический результат".
"Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - добавил он.
Переговоры в Майами
- Накануне сообщалось, что руководитель РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
- В то же время, издание Axios писало, что планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами пока нет.
У статті зазначено, що розмова Умерова з Пателем, у якій також брав участь заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, «узагалі не мала жодного стосунку до переговорного треку між Україною, США, Росією та Європою». «Ця зустріч була організована через турецькі канали Умерова. І обговорювали на ній зовсім не переговори. Йшлося про бажане невтручання ФБР у надання експертної, слідчої чи іншої професійної допомоги НАБУ у справі Міндіча».
Як вірний захисник-юрист Трампа в першу його каденцію а нині голова ФБР допитував цю парочку - ОКРЕМО? Чи обох разом?
Й рашистська делегація це візме собі до мацкви файлами? Чи разом з Такером Карлосном до інтерв"ю у хйла...
Єрмак нікуди не подівся.
Він просто більше не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7. Але він постійно на телефоні, а вечорами - у президента вдома за парканом у Конча-Заспі.
РОЗРИВ МІЖ ЗЕЛЕНСЬКИМ ТА ЄРМАКОМ МОЖЛИВИЙ ЛИШЕ В ОДНІЙ ФОРМІ-ЯК ГОНИТВА ЗА УГОДОЮ ЗІ СЛІДСТВОМ І СВІДЧЕНННЯ ОДНЕ ПРОТИ ОДНОГО
АБО ВОНИ РАЗОМ
АБО ТАК
То що зам МАЛЮКА запропонував голові ФБР? СПІВПРАЦЯ зі слідством на користь рашці? так розуміти? Адже парочка у Кончій Заспі саме на результат у сьогоднішній злучці у Майямі чекають...
ТІЛЬКИ ОДНЕ ПИТАННЯ - ПРО УЧАСТЬ РУБІО , й він на тлі цих брудних тусовок хоче перемогти на наступних виборах президента??? Та це буде у хйла компромат гірше файлів Епштейна
Бо навіть людина з вадами розвитку рано чи пізно до цього б доперла. Трамп з його адміністрацією, звичайно, дадуть будь-якому ідіоту фору, але ж має це колись скінчитись.
а ще - про які результати для кого можуть бути зараз пермовини ...
Ну і ....
арестович
міндіч
Гарна була би команда переговірників....