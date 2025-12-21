Умеров анонсировал новый раунд переговоров с американской стороной: "Рассчитываем на практический результат"

В воскресенье, 21 декабря, глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов проведут еще одну встречу с американской стороной в США.

Об этом Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новый раунд переговоров

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым у нас будет еще одна встреча с американской стороной", - рассказал секретарь СНБО.

Украина рассчитывает на прогресс и практический результат

Умеров добавил, что украинская делегация на сегодняшних переговорах рассчитывает на "дальнейший прогресс и практический результат".

"Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече с главой ФБР Умеров просил защиты от НАБУ в деле Миндича, - СМИ

Переговоры в Майами

Накануне сообщалось, что руководитель РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В то же время, издание Axios писало, что планов по трехсторонней встрече США, Украины и РФ в Майами пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины пока не обсуждается, - Ушаков