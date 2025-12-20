Посланник Путина Дмитриев летит в Майами на переговоры относительно Украины, - Reuters

Руководитель РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по поводу ситуации в Украине.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в России.

Переговоры в Майами состоятся после серии встреч, которые на этой неделе провели Уиткофф и Кушнер в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками. Эти контакты были направлены на поиск возможных путей для достижения договоренностей о прекращении российской войны в Украине. Кроме того, в пятницу в Майами Уиткофф и Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Собеседник журналистов уточнил, что контакты между Дмитриевым и украинской стороной не предусмотрены. По его словам, в настоящее время формат трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не рассматривается.

Что предшествовало?

Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеровночью 20 декабря сообщил о завершении встречи с американскими и европейскими партнерами в США.

