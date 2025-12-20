Посланник Путина Дмитриев летит в Майами на переговоры относительно Украины, - Reuters
Руководитель РФ фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отправился в Майами для встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по поводу ситуации в Украине.
Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в России.
Переговоры в Майами состоятся после серии встреч, которые на этой неделе провели Уиткофф и Кушнер в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками. Эти контакты были направлены на поиск возможных путей для достижения договоренностей о прекращении российской войны в Украине. Кроме того, в пятницу в Майами Уиткофф и Кушнер встречались с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
Собеседник журналистов уточнил, что контакты между Дмитриевым и украинской стороной не предусмотрены. По его словам, в настоящее время формат трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не рассматривается.
Что предшествовало?
Глава украинской переговорной группы и секретарь СНБО Рустем Умеровночью 20 декабря сообщил о завершении встречи с американскими и европейскими партнерами в США.
Мене щиро обурює те, як усе виглядало з боку. Те, як росіяни подали світові історію «завоювання», хоча значна частина подій нагадувала не війну, а політичну аферу. Подивімося на факти, які ми спостерігали. Крим і частину Донбасу Росія не завоювала у відкритому бою - вона отримала їх унаслідок політичних рішень і слабкості української влади того часу. Досі важко зрозуміти, чому Порошенко, маючи шанс зупинити процес анексії, зробив низку рішень, які фактично посилили позиції Кремля. Він наказав відступити у момент, коли ситуація на фронті була не безнадійною. Він підписав Мінські угоди, які виглядали як капітуляція та заморожування ситуації на умовах, вигідних Росії. І що вийшло? Росія не «підкорила» 20% українських земель - вона отримала політичний подарунок. Без бою, без міжнародного визнання, без легітимної підстави. Просто забрала і поставила світ перед фактом. І найцинічніше: одразу після цих подій Порошенко став одним із найбагатших людей України. Я не берусь гадати про джерела - але збіг виглядає дуже дивно. А тепер подивімося на «військові успіхи» Росії після повномасштабного вторгнення. Скільки вони реально змогли захопити силою, а не через політичний тиск і маніпуляції? Кілька населених пунктів, лісосмуга, пара кілометрів землі - і все це ціною сотень тисяч життів.
Таким чином вимальовується дуже проста логіка: Москва завжди намагалася не завойовувати, а красти. Не перемагати силою, а проштовхувати домовленості, купувати лояльність, тиснути через зрадників, платити тіньові гроші й прикидатися «визволителями». І найстрашніше - зараз ми бачимо, як Росія знову намагається легалізувати черговий акт крадіжки. Знову величезні суми, кулуарні домовленості, спроби протиснути небезпечні для України рішення і подати це як «мир».
Це не мир. Це - продовження тієї ж схеми: не воювати, а забирати. Не перемагати, а купувати. Не здобувати, а присвоювати. І це справді жах. Бо світ знову стоїть на виборі: назвати речі своїми іменами або зробити вигляд, що нічого не сталося.