РУС
296 15

Интересы Европы должны учитывать США на переговорах во Флориде, - Вадефуль

МИД Германии: Европейские интересы важны на переговорах в США

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что США должны учитывать интересы Европы во время переговоров с РФ о мирном урегулировании в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ntv.

Вадефуль подчеркнул, что для обеспечения устойчивого мира следует учитывать интересы Европы. Однако он не ожидает, что запланированные на выходные переговоры приведут к прорыву в вопросе прекращения огня.

"Я научился не ставить свои личные надежды в основу своих ожиданий, а трезво оценивать ситуацию и анализировать реакцию России", – отметил министр.

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
  • Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
  • 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.

+2
Європідари звикли все чужими руками і за чужий рахунок
20.12.2025 09:25 Ответить
+1
Інтереси Європи,прикривати свою опу українцями.
20.12.2025 09:23 Ответить
+1
Інтерес Європи в тому,що їм вигідно щоб гинули українці, а не європейці. Тому "підсвинкам" не вигідно щоб війна закінчилася.
20.12.2025 09:25 Ответить
Я тільки не розумію до чого тут Європа, гинуть то Українці.
20.12.2025 09:22 Ответить
Інтерес Європи в тому,що їм вигідно щоб гинули українці, а не європейці. Тому "підсвинкам" не вигідно щоб війна закінчилася.
20.12.2025 09:25 Ответить
Оце і вся мораль європідарів
20.12.2025 09:29 Ответить
Це мораль тих хто ховається у ЄС, та ще і виказує неповагу до країни що його прихистила.
20.12.2025 10:01 Ответить
Інтереси Європи,прикривати свою опу українцями.
І мінвмальними затратами
20.12.2025 09:27 Ответить
Так тепер і видно,як мова зайшла про заморожені активи.
20.12.2025 09:31 Ответить
Та воно видно було з самого початку війни коли замість новітньої зброї пхнули сюди свій 50 річний металобрухт
20.12.2025 09:35 Ответить
Цей металобрухт спас Україну, а от вдячності від вас Європа навряд чи дочекається,
20.12.2025 09:57 Ответить
Дякувати єврогнидам можуть тільки сліпа та недорозвинуті
20.12.2025 10:00 Ответить
Він має рацію приймая в увагу зраду Зеленського.
20.12.2025 09:28 Ответить
так відправили же своїх представників у Флориду на "допомогу" Умерову?!!
20.12.2025 09:35 Ответить
США вже не знають що робити ЄС хоче одного, ху...ло наказує інше, куди бідному трампонутому податися. Хоча ху...ло шеф і потрібно виконувати його накази
20.12.2025 09:54 Ответить
🤣🤣🤣🤣 да чуваче..бачу шо в твоїй голові... Дякуй єврогнидам
20.12.2025 10:01 Ответить
 
 