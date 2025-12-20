Интересы Европы должны учитывать США на переговорах во Флориде, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что США должны учитывать интересы Европы во время переговоров с РФ о мирном урегулировании в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ntv.
Вадефуль подчеркнул, что для обеспечения устойчивого мира следует учитывать интересы Европы. Однако он не ожидает, что запланированные на выходные переговоры приведут к прорыву в вопросе прекращения огня.
"Я научился не ставить свои личные надежды в основу своих ожиданий, а трезво оценивать ситуацию и анализировать реакцию России", – отметил министр.
Что предшествовало
- Ранее СМИ сообщали, что представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
- Представитель Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу "мирного плана" США.
- 18 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду.
