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Новини Мирні перемовини
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Інтереси Європи мають враховувати США на переговорах у Флориді, - Вадефуль

МЗС Німеччини: Європейські інтереси важливі на переговорах у США

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що США повинні брати до уваги інтереси Європи під час переговорів із РФ щодо мирного врегулювання в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ntv.

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Вадефуль наголосив,  що для забезпечення стійкого миру, слід враховувати інтереси Європи. Проте він  не очікує, що заплановані на вихідні переговори приведуть до прориву у питанні припинення вогню.

"Я навчився не ставити свої особисті сподівання за основу своїх очікувань, а тверезо оцінювати ситуацію і аналізувати реакцію Росії", – зазначив міністр.

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Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
  • Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
  • 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.

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Автор: 

Європа (2534) США (26880) Україна (7565) Вадефуль Йоганн (126)
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Топ коментарі
+3
Європідари звикли все чужими руками і за чужий рахунок
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20.12.2025 09:25 Відповісти
+2
Інтерес Європи в тому,що їм вигідно щоб гинули українці, а не європейці. Тому "підсвинкам" не вигідно щоб війна закінчилася.
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20.12.2025 09:25 Відповісти
+2
Оце і вся мораль європідарів
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20.12.2025 09:29 Відповісти

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