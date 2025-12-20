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Інтереси Європи мають враховувати США на переговорах у Флориді, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що США повинні брати до уваги інтереси Європи під час переговорів із РФ щодо мирного врегулювання в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ntv.
Вадефуль наголосив, що для забезпечення стійкого миру, слід враховувати інтереси Європи. Проте він не очікує, що заплановані на вихідні переговори приведуть до прориву у питанні припинення вогню.
"Я навчився не ставити свої особисті сподівання за основу своїх очікувань, а тверезо оцінювати ситуацію і аналізувати реакцію Росії", – зазначив міністр.
Що передувало
- Раніше ЗМІ повідомляли, що представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.
- Представник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.
- 18 грудня Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушили до Флориди.
Топ коментарі
+3 антон старобуб
показати весь коментар20.12.2025 09:25 Відповісти Посилання
+2 Коди Смарт
показати весь коментар20.12.2025 09:25 Відповісти Посилання
+2 антон старобуб
показати весь коментар20.12.2025 09:29 Відповісти Посилання
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