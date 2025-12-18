Планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Маямі немає, - Axios

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Маямі цими вихідними, щоб провести зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером для обговорення "мирного плану" США.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Очікується, що радники Трампа поінформують посланника Путіна про прогрес, досягнутий у переговорах між американськими та українськими посадовцями, і спробують домогтися від уряду Росії згоди на оновлену пропозицію щодо припинення війни", - йдеться в матеріалі.

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Візит української делегації

Пізніше до Маямі прибуде українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим для переговорів із Віткоффом та Кушнером.

За словами джерел, наразі немає жодних планів щодо тристоронньої зустрічі між американськими, українськими та російськими посадовцями.

Відомо, що речник Дмитрієва відмовився від коментарів.

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Що передувало

Раніше Віткофф і Кушнер провели марафонські переговори в Берліні з українськими та європейськими чиновниками, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання, оскільки Вашингтон продовжував тиснути на Київ, щоб той припинив війну.

США запропонували обіцянку взаємної оборони, подібну до тієї, яку вони дали членам НАТО.

Представники адміністрації Трампа вважають, що Росія прийме західні гарантії безпеки та членство України в ЄС в остаточній угоді.

США заявили, що найближчим часом планують скликати групу військових чиновників, які підтримують Україну, для подальшого опрацювання технічних деталей щодо безпеки та території. Переговори між США і Росією в Маямі, здається, були окремою ініціативою.

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