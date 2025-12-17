РФ залякує бельгійських політиків та фінансистів з Euroclear через заморожені активи для України

Бельгійські політики та високопоставлені фінансові керівники з Euroclear стали об'єктом кампанії залякування, організованої російською розвідкою. Москва намагається не допустити використання своїх заморожених активів на користь України.

Про це пише Guardian з посиланням на дані європейських розвідувальних служб, передає Цензор.НЕТ.

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Методи залякування Росії

Співрозмовники видання повідомили про навмисний напад на ключових посадовців Euroclear — фінансового депозитарію, який зберігає більшість заморожених активів Росії.

Зокрема, як пише Guardian, погрози були спрямовані на адресу директорки Euroclear Валері Урбен та інших керівників вищої ланки групи фінансових послуг.

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За даними джерел, вважається, що цю кампанію залякування організувала російська військова розвідка, відома як ГРУ, хоча щодо ступеня загрози висловлюються різні оцінки.

У Euroclear відмовилися від коментарів, проте заявили: "Будь-які потенційні загрози розглядаються з найвищим пріоритетом та ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади".

Залякування топпосадовців влади

Джерела The Guardian повідомили також, що премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер теж отримував погрози.

У жовтні та листопаді 2025 року Барт Де Вевер робив заяви щодо заморожених російських активів, у яких повідомляв, що Росія "дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія та я особисто відчуватимемо наслідки вічно", що Україна "не може виграти цю війну" проти Росії та що Росія вже заявила про контрзаходи у випадку вилучення активів на користь України: замороження активів країн Європи, європейських компаній у Росії та "у дружніх юрисдикціях".

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