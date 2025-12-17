РФ залякує бельгійських політиків та фінансистів з Euroclear через заморожені активи для України
Бельгійські політики та високопоставлені фінансові керівники з Euroclear стали об'єктом кампанії залякування, організованої російською розвідкою. Москва намагається не допустити використання своїх заморожених активів на користь України.
Про це пише Guardian з посиланням на дані європейських розвідувальних служб, передає Цензор.НЕТ.
Методи залякування Росії
Співрозмовники видання повідомили про навмисний напад на ключових посадовців Euroclear — фінансового депозитарію, який зберігає більшість заморожених активів Росії.
Зокрема, як пише Guardian, погрози були спрямовані на адресу директорки Euroclear Валері Урбен та інших керівників вищої ланки групи фінансових послуг.
- За даними джерел, вважається, що цю кампанію залякування організувала російська військова розвідка, відома як ГРУ, хоча щодо ступеня загрози висловлюються різні оцінки.
У Euroclear відмовилися від коментарів, проте заявили: "Будь-які потенційні загрози розглядаються з найвищим пріоритетом та ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади".
Залякування топпосадовців влади
Джерела The Guardian повідомили також, що премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер теж отримував погрози.
У жовтні та листопаді 2025 року Барт Де Вевер робив заяви щодо заморожених російських активів, у яких повідомляв, що Росія "дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія та я особисто відчуватимемо наслідки вічно", що Україна "не може виграти цю війну" проти Росії та що Росія вже заявила про контрзаходи у випадку вилучення активів на користь України: замороження активів країн Європи, європейських компаній у Росії та "у дружніх юрисдикціях".
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