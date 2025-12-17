Бельгія пропонує ЄС новий фінансовий механізм підтримки України

Бельгія запропонувала Європейському Союзу альтернативний механізм фінансової підтримки України у війні проти Росії, який передбачає випуск спільного боргу ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Euractiv з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

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Ініціатива передбачає можливе застосування надзвичайного положення, яке дозволило б Євросоюзу залучити кошти без використання заморожених російських активів. Таким чином Бельгія пропонує альтернативу "репараційному кредиту", проти якого вона послідовно виступає.

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Альтернатива репараційному кредиту для України

За словами співрозмовників Euractiv, бельгійська пропозиція полягає у випуску спільного боргу ЄС на підставі надзвичайних механізмів, передбачених європейським законодавством. Це дозволило б мобілізувати фінансову допомогу Україні без прямого залучення заморожених активів РФ на суму близько 210 млрд євро.

"Бельгія шукає інший шлях підтримки України, не пов’язаний із використанням російських активів, зважаючи на юридичні та фінансові ризики", — зазначив один із дипломатів ЄС.

Пропозиція пролунала на тлі нещодавнього рішення країн Євросоюзу про безстрокове замороження російських активів із застосуванням статті 122 Договору ЄС, яка дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю.

Водночас дискусія щодо механізмів подальшого використання цих коштів для допомоги Україні триває.

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Що передувало

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