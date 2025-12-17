Орбан заявив, що ЄС не обговорюватиме російські активи на саміті 18 грудня

Європейська комісія вирішила не виносити на розгляд саміту ЄС, що стартує у четвер, 18 грудня, питання використання заморожених російських активів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві представника уряду Угорщини Золтана Ковача в соцмережі Х з посиланням на прем’єр-міністра Віктора Орбана.

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Позиція Орбана та реакція Будапешта

За словами угорської сторони, рішення таке було ухвалене після неформальних консультацій напередодні саміту в Брюсселі. У Будапешті заявляють, що виступали проти обговорення цього питання і вважають результат "власним дипломатичним успіхом".

У дописі Ковача йдеться, що президентка Єврокомісії повідомила про зняття теми російських активів із порядку денного ще вранці перед самітом.

"Переговори за лаштунками та боротьба, які ми вели напередодні, дали результат. Питання російських активів не буде винесене на обговорення", — заявив Орбан.

Він наголосив, що, на його переконання, Єврокомісія відступила під тиском окремих країн-членів, зокрема Угорщини.

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Дискусії щодо активів РФ

Раніше Орбан повідомляв, що звертався до російського диктатора Володимира Путіна з питанням про можливу реакцію Москви у разі використання заморожених російських активів для фінансування України. За словами угорських чиновників, у відповіді зазначалося, що реакція Росії може бути "жорсткою", а позиція окремих держав ЄС буде врахована.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

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Що передувало

Як повідомлялося, 12 грудня ЄС погодився безстроково заморозити €210 млрд російських активів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо рішення, ухваленого інституціями Європейського Союзу, про безстрокове заморожування російських активів. Він розкритикував цей крок, заявивши, що він, нібито є декларацією війни.

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