Орбан заявил, что ЕС не будет обсуждать российские активы на саммите 18 декабря

Европейская комиссия решила не выносить на рассмотрение саммита ЕС, который стартует в четверг, 18 декабря, вопрос использования замороженных российских активов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя правительства Венгрии Золтана Ковача в соцсети Х со ссылкой на премьер-министра Виктора Орбана.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция Орбана и реакция Будапешта

По словам венгерской стороны, такое решение было принято после неформальных консультаций накануне саммита в Брюсселе. В Будапеште заявляют, что выступали против обсуждения этого вопроса и считают результат "своим дипломатическим успехом".

В сообщении Ковача говорится, что президент Еврокомиссии сообщила о снятии темы российских активов с повестки дня еще утром перед саммитом.

"Переговоры за кулисами и борьба, которые мы вели накануне, дали результат. Вопрос российских активов не будет вынесен на обсуждение", — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что, по его убеждению, Еврокомиссия отступила под давлением отдельных стран-членов, в частности Венгрии.

Читайте: Зеленский лично примет участие в заседании Совета ЕС по "репарационному займу"

Дискуссии по поводу активов РФ

Ранее Орбан сообщал, что обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с вопросом о возможной реакции Москвы в случае использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По словам венгерских чиновников, в ответе отмечалось, что реакция России может быть "жесткой", а позиция отдельных государств ЕС будет учтена.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузия подписала соглашение о механизме репараций из российских активов для Украины

Что предшествовало

Как сообщалось, 12 декабря ЕС согласился бессрочно заморозить €210 млрд российских активов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался по поводу решения, принятого институтами Европейского Союза, о бессрочном замораживании российских активов. Он раскритиковал этот шаг, заявив, что он якобы является декларацией войны.

Читайте: Мерц: шансы ЕС использовать российские активы для Украины – 50/50