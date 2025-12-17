Зеленский лично примет участие в заседании Совета ЕС по "репарационному кредиту"
Президент Украины Владимир Зеленский 18-19 декабря посетит саммит Европейского совета в Брюсселе, где одним из ключевых вопросов станет выделение "репарационного кредита" Украине за счет замороженных российских активов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Встреча Европейского совета состоится 18-19 декабря в Брюсселе. Одним из главных вопросов саммита, как ожидается, станет согласование "репарационного кредита" для Украины за счет российских замороженных активов. Сейчас против этого выступает Бельгия.
"Президент Зеленский завтра лично посетит Европейский совет", - отметил цитируемый агентством высокопоставленный чиновник.
Источники "Европейской правды" также подтвердили эту информацию.
Что предшествовало?
Вчера, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в обсуждении украинских вопросов на заседании Европейского совета 18 декабря, однако ожидалось, что он присоединится к дискуссии в формате видеосвязи.
- де будувати оборону
- будувати ВПК
- виконати обцянки
- зробити ракети
тут він останній
***, це знову вночі в укриття шаритись😔
Як хто думає, чи вважали б вони корисною рожу головного кришувальника МАРОДЕРАТУ допомоги ПАРТНЕРІВ на тому засіданні Ради ЄС?
Його рожа допоможе голосуванню? Чи навпаки?