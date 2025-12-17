РУС
451 13

Зеленский лично примет участие в заседании Совета ЕС по "репарационному кредиту"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский 18-19 декабря посетит саммит Европейского совета в Брюсселе, где одним из ключевых вопросов станет выделение "репарационного кредита" Украине за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Встреча Европейского совета состоится 18-19 декабря в Брюсселе. Одним из главных вопросов саммита, как ожидается, станет согласование "репарационного кредита" для Украины за счет российских замороженных активов. Сейчас против этого выступает Бельгия.

"Президент Зеленский завтра лично посетит Европейский совет", - отметил цитируемый агентством высокопоставленный чиновник.

Источники "Европейской правды" также подтвердили эту информацию.

Что предшествовало?

Вчера, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в обсуждении украинских вопросов на заседании Европейского совета 18 декабря, однако ожидалось, что он присоединится к дискуссии в формате видеосвязи.

Зеленский Владимир (23030) саммит (1248) репарации (68)
+2
Це у кошерних у генетичному коді.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:40 Ответить
+1
Значит не дадут...
показать весь комментарий
17.12.2025 17:28 Ответить
+1
ДЕ про гроші тут він перший

- де будувати оборону
- будувати ВПК
- виконати обцянки
- зробити ракети

тут він останній
показать весь комментарий
17.12.2025 17:33 Ответить
Значит не дадут...
показать весь комментарий
17.12.2025 17:28 Ответить
нехай тільки спробують
показать весь комментарий
17.12.2025 17:30 Ответить
ДЕ про гроші тут він перший

- де будувати оборону
- будувати ВПК
- виконати обцянки
- зробити ракети

тут він останній
показать весь комментарий
17.12.2025 17:33 Ответить
Це у кошерних у генетичному коді.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:40 Ответить
Нашкріб кошти на квиток?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:37 Ответить
Дайте відпочити людині в Брюсселі, сходити на гарячий шоколад, насолодитися атмосферою різдва, світлом перепрацювався потужний Дуче

***, це знову вночі в укриття шаритись😔
показать весь комментарий
17.12.2025 17:40 Ответить
Яка випала честь Європейській Раді.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:40 Ответить
То туди, то сюди. Зе їздить по Європах, плутає сліди.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:41 Ответить
ПЕРЕЛЬОТНАЯ птіца хоче бути готовим не повернутися до України? Як Умєров?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:46 Ответить
Зегевара как всегда все порешает. Ну в видосе точно.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:42 Ответить
Фінансове питання, він нікому не зможе довірити.)
показать весь комментарий
17.12.2025 17:43 Ответить
Зеленский, берите больше кредитов и больше воруйте, а все спихнете на тех лохов, что останутся жить в Украине - пусть отдают кредиты и их дети и внуки потом будут еще отдавать.
показать весь комментарий
17.12.2025 17:44 Ответить
ОТ якби були в команді Буратіни розумні не піарники для укровиборців вовки, а для ІНТЕРЕСІВ України ...
Як хто думає, чи вважали б вони корисною рожу головного кришувальника МАРОДЕРАТУ допомоги ПАРТНЕРІВ на тому засіданні Ради ЄС?

Його рожа допоможе голосуванню? Чи навпаки?
показать весь комментарий
17.12.2025 17:50 Ответить
 
 