Зеленский лично примет участие в заседании Совета ЕС по "репарационному кредиту"

Президент Украины Владимир Зеленский 18-19 декабря посетит саммит Европейского совета в Брюсселе, где одним из ключевых вопросов станет выделение "репарационного кредита" Украине за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча Европейского совета состоится 18-19 декабря в Брюсселе. Одним из главных вопросов саммита, как ожидается, станет согласование "репарационного кредита" для Украины за счет российских замороженных активов. Сейчас против этого выступает Бельгия.

"Президент Зеленский завтра лично посетит Европейский совет", - отметил цитируемый агентством высокопоставленный чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен решить вопрос финансирования Украины на декабрьском саммите, - фон дер Ляйен

Источники "Европейской правды" также подтвердили эту информацию.

Что предшествовало?

Вчера, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в обсуждении украинских вопросов на заседании Европейского совета 18 декабря, однако ожидалось, что он присоединится к дискуссии в формате видеосвязи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил украинских воинов, находящихся на реабилитации в Нидерландах: вручил награды. ВИДЕО